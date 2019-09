Mercoledì 2 ottobre la messa a Napoli per Franco Pontone, galantuomo della destra

Mercoledì 2 ottobre, alle ore 18 nella Chiesa di San Ferdinando a Napoli (piazza Trieste e Trento), messa in suffragio del senatore Franco Pontone. Proprio nel giorno della Festa dei Nonni, che ha preso il via grazie a una legge che porta il suo nome, Pontone sarà ricordato e salutato da tutta la comunità della destra partenopea, di cui è stato uno dei principali protagonisti. Una vita passata in difesa dell’idea, con un impegno quotidiano. Figura amatissima della destra italiana, “Franco” – come tutti lo chiamavano amichevolmente – è sempre stato considerato un galantuomo. La sua condotta è stata esemplare, era stimato per le sue doti di equilibrio anche dai suoi avversari politici. Ha militato prima nel Msi, poi in An e nel Pdl. L’attività politica lo ha visto centrale sia nei quartieri bene come Chiaia sia nei quartieri popolari come Mercato. Riusciva a parlare con tutti e veniva ripagato con affetto. Con la sua scomparsa la destra ha perso un punto di riferimento.