Il centrodestra in conferenza stampa (qui la diretta) per lanciare il “patto per Roma”

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’italia, in diretta nella conferenza stampa a sostegno di Enrico Michetti, candidato a sindaco del centrodestra a Roma, con Matteo Salvini, Antonio Tajani per Forza Italia e Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa dell’Udc.

“Siamo qui per siglare un patto del centrodestra per la capitale, siamo stati noi a portare questo tema per primi”. Serve un “patto tra i partiti del centrodestra” che “prevede 5 punti: riforma della governance di Roma capitale, servono poteri speciali per il sindaco, sul modello Genova, risorse adeguate , 500 mln per 5 anni, serve decentramento serio dei municipi, il sindaco deve avere strumenti per celebrare degnamente il Giubileo”, ha detto Giorgia Meloni, aprendo la conferenza stampa del centrodestra a Roma, in vista del ballottaggio.

