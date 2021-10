Il leader di estrema destra punta il fucile contro i giornalisti (video), scoppia la polemica in Francia

Nuova bufera sul polemista francese e leader di estrema destra Eric Zemmour, che oggi ha puntato un fucile ad alta precisione contro i giornalisti durante una vista a Milipol, una fiera della sicurezza. “Ora non ridete più, fate largo, indietreggiate”, ha detto con una risatina, rimettendo poi a posto l’arma su uno degli stand dell’esposizione a Villepinte, nella banlieue parigina. Ma il suo gesto non ha fatto molto ridere, tanto più che Zemmour, potenziale candidato alle presidenziali francesi, ha recentemente detto di voler “levare potere” ai media. Il fucile era un’arma usata dal Raid, le teste di cuoio francesi.

L’estrema destra nel mirino della sinistra per il video di Zemmour

Il video del gesto del leader di destra Zemmour, postato su Twitter dal giornalista dell’Obs Lucas Burel, è diventato subito virale, con oltre 2 milioni di visualizzazioni, e la vicenda è riportata da tutti i media. La prima a reagire è stata Marlene Schiappa, sottosegretario alla Cittadinanza. “E’ orribile. Soprattutto dopo aver detto seriamente di ‘voler ridurre il potere dei media’. In una democrazia la libertà di stampa non è uno scherzo e non va mai minacciata”, ha scritto su Twitter.

“Marlene Schiappa è un’imbecille. E’ grottesca e ridicola”, è stata la risposta di Zemmour, in linea con il suo personaggio. Il polemista di estrema destra non ha ancora confermato se intende veramente candidarsi alle presidenziali della prossima primavera, ma è in ascesa nei sondaggi, con un rilevamento del 6 ottobre che lo indicava al ballottaggio contro il presidente Emmanuel Macron. In un incontro sabato a Beziers ha tuonato contro “i contro poteri che sono diventati poteri: la giustizia, i media, le minoranze”, dichiarando di voler togliere loro il potere.