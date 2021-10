Gualtieri sindaco dei centri sociali, FdI: “Nella sua squadra i paladini delle occupazioni abusive”

Gualtieri sindaco dei centri sociali. Andrea De Priamo e Giovanni Quarzo, neo eletti consiglieri comunali di FdI stigmatizzano l’inquietante vicinanza del candidato del centrosinistra con gli ambienti della sinistra radicale. “La squadra di Gualtieri continua a stupire. Apprendiamo infatti – denunciano i consiglieri di FdI – che se l’ex ministro dell’Economia del Governo Conte dovesse essere eletto sindaco di Roma, in Assemblea capitolina siederanno Alessandro Luparelli e Michela Cicculli: storici esponenti dei centri sociali, ambienti di estrema sinistra dove l’occupazione abusiva è la regola e si difende la droga libera”. E poi ci vengono a parlare si sinistra moderata? Ecco la Roma che sogna la sinistra: la Capitale dell’illegalità.

De Priamo: “Con Gualtieri i centri sociali avrebbero mano libera”

“Insomma – evidenzia De Priamo – altro che sinistra moderata: con Gualtieri sindaco i centri sociali avranno mano libera e potranno continuare a fare quello che vogliono. Legalità, sicurezza, tolleranza zero contro chi occupa illegalmente, stop zone franche: questo è quello di cui ha bisogno Roma. Solo il centrodestra con Enrico Michetti potrebbe garantirli”. Sulla stessa lunghezza d’onda Giovanni Quarzo.

Quarzo: “Gualtieri vuole fare il sindaco di chi calpesta la legge”

“Il Pd e la sinistra – rincara la dose- dicono di voler rispettare le regole e la legalità. Ma tra i loro esponenti troviamo i paladini delle occupazioni abusive e dei centri sociali. Se Gualtieri dovesse essere eletto sindaco, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli entreranno in Consiglio comunale e faranno parte della maggioranza di sinistra in Campidoglio. Ora si capisce perché Gualtieri ha scelto di aprire la sua campagna elettorale in un palazzo occupato nel centro di Roma: vuole fare il sindaco dei centri sociali, delle occupazioni abusive e di chi calpesta la legge. Un film che abbiamo già visto in passato coi sindaci Pd in Campidoglio. E’ ora di cambiare pagina con Enrico Michetti e il centrodestra alla guida di Roma”.