Fratoianni alla Meloni: c’è il tuo sì per sciogliere Forza Nuova? Ma FN si era già sciolta un anno fa…

Era stato proprioa spiegare l’iniziativa, con a fianco lo stesso Taormina, nel suo studio in Prati.“Forza nuova viene da un periodo di grande attività – aveva spiegato Fiore – E’ stata protagonista dellaCon azioni eclatanti, incisive e nelle ultime settimane con la protesta in tutta Italia, da Catanzaro a Palermo, da Verona, Napoli e Roma. E’ l’ unica formazione che ha messo in luce lo spostamento del paradigma politico da gennaio 2020, quando al centro della discussione c’erano ancora le politiche sull’immigrazione, a febbraio 2020, quando è iniziata una nuova situazione paragonabile forse solo a quella della resistenza in guerra – spiega Fiore – che richiede che tutte le forze si coalizzino contro la dittatura sanitaria”.