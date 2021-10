Ballando, l’affondo di Mietta: «Mi aspetto le scuse da chi mi ha messo inopinatamente alla gogna»

Il caso di Mietta positiva a Ballando con le stelle continua a tenere banco. Mietta ora dà la sua versione dei fatti sul caso scoppiato nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di Rai1 Ballando con le Stelle. Caso che l’ha vista coinvolta dal momento che non è scesa in pista perché è stata trovata positiva al Covid. La cantante su Instagram, all’indomani della sua mancata esibizione di sabato sera, spiega di non essere «contraria al vaccino, ma non l’ho ancora effettuato per motivi di salute». E sottolinea inoltre di aver «lavorato regolarmente effettuando una serie di tamponi che mi hanno garantito il rilascio del green pass».

Mietta: «Non ho fatto il vaccino per motivi di salute che riguardano me»

«Sono profondamente dispiaciuta per quanto accaduto ieri sera – scrive Mietta – e mi trovo costretta a chiarire bene la situazione venendo meno a quello spirito di riservatezza che mi contraddistingue da sempre». La cantante non risparmia frecciatine a Selvaggia Lucarelli (che non nomina mai del suo post).

«Grande dispiacere – scrive Mietta – per non aver potuto partecipare alla puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle a causa della positività al Covid che mi è stata riscontrata, ancor più dispiacere per l’attacco a cui sono stata sottoposta e che mi costringe a chiarire alcune cose che dovevano rimanere nella mia sfera privata. Io non sono contraria al vaccino, ma non l’ho ancora effettuato per motivi di salute che riguardano esclusivamente me. Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso».

Mietta: «Trovo vergognoso dovermi giustificare»

E poi ancora. «Trovo vergognoso – attacca – dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata per la quale non mi ero ancora confrontata con chi intendevo confrontarmi. Proprio per questo ieri sera sono rimasta spiazzata, perché non volevo condividere il mio privato in diretta. In queste settimane ho lavorato regolarmente effettuando una serie di tamponi che mi hanno garantito il rilascio del green pass, unica vera discriminante per poter lavorare. La legge prevede obbligo di green pass non di vaccinazione».

L’avvertimento

Poi i ringraziamenti. «Ne approfitto per ringraziare Milly Carlucci e tutta la famiglia di Ballando con le Stelle per la solidarietà ricevuta e non vedo l’ora e di tornare in pista per tornare a divertirmi col mio amico Maykel Fonts. Resta inteso che agirò in ogni sede a tutela della mia privacy e della mia dignità e che mi aspetto delle scuse da chi mi ha messo inopinatamente alla gogna», conclude Mietta.

Che cos’era accaduto

Ecco che cos’era accaduto. Milly Carlucci — alla conduzione — aveva spiegato in occasione della seconda puntata della trasmissione di Rai 1, andata in onda sabato 23 ottobre, che la cantante era stata «trattenuta a casa da un motivo importante». E Selvaggia Lucarelli, tra i giudici dello show, aveva subito domandato ai due concorrenti se fossero vaccinati. La risposta affermativa era arrivata da Fonts, mentre Mietta non aveva risposto, ribattendo: «Perché dobbiamo parlare di questo?».

Il video della Lucarelli

La giornalista è, poi, tornata sul tema con un video su Instagram e riportato dall’Adnkronos. La premessa è che «è stato possibile arrivare a conoscere la positività di Mietta perché i controlli di Ballando e della in Rai sono veramente molto seri». Quindi “il programma e la Rai sono inattaccabili”. È cominciato così il lungo video con cui Selvaggia Lucarelli ha chiarito, nelle sue stories Instagram, la polemica che l’ha vista coinvolta a Ballando con le stelle, dopo che la concorrente Mietta è stata trovata positiva al Covid in seguito a un tampone. «Io ho due vaccini – ha spiegato la Lucarelli – ho il green pass e nonostante questo devo esibire ogni sabato un tampone negativo».

«Non c’è stata alcuna violazione della privacy»

La giornalista ha sottolineato alcune “inesattezze che ho sentito”, come quella del Codacons “che ha riportato una nota manipolando completamente la realtà”. «Io non ho affatto insistito nel chiedere se Mietta e Michael Fonts fossero vaccinati. Non c’è stata alcuna violazione della privacy, solo una domanda, io credo legittima». La giurata del talent ha spiegato perché: «La questione non ha a che fare con il pruriginoso o il pettegolezzo per sfruculiare nella vita degli altri. Ballando è programma complesso a cui si lavora per quasi un anno. La positività di uno di noi può comportare grossi problemi a chi ne fa parte, sia lavorativi che di salute». Poi l’affondo: «Se una persona ha dei problemi, dal mio punto di vista deve stare a casa». E commentando la notizia secondo cui Mietta non si sarebbe vaccinata per alcuni problemi di salute, la Lucarelli è stata netta: «I problemi di salute sono un grande cavallo dei no vax».