Vergognosa lezione di diritto costituzionale a Bologna: “Meloni fascista, FdI islamista” (video)

«In quella che dovrebbe essere una lezione di diritto costituzionale all’Università di Bologna succede anche questo. Andrea Morrone, professore ordinario Unibo, insegna ai suoi studenti che Fratelli d’Italia è un partito fascista, sostenendo che Giorgia Meloni alla domanda di indicare un grande statista penserebbe a Benito Mussolini». La denuncia arriva da Azione Universitaria, che ha prodotto anche un documento audio dove si ascoltano nitidamente queste frasi.

Il movimento universitario di FdI, riferisce pure che «nel suo lungo discorso agli studenti, il professore dice che Fratelli d’Italia è partito islamista. E facente parte della destra che preoccupa in Europa. Aggiungendo che il partito di Giorgia Meloni ha un’idea di politica netta e chiara che guarda al neofascismo».

Azione Universitaria documenta la faziosità del prof universitario

«Questo non è un episodio isolato. Noi di Azione Universitaria», dichiarano nella nota congiunta Nicola D’Ambrosio, Dalila Ansalone e Francesco Armone. «Siamo stanchi di queste continue diffamazioni e calunnie da parte di chi dovrebbe istruire giovani menti al discernimento ed ai principi della Costituzione Italiana, materia che in questo caso il professore dovrebbe insegnare. È una vergogna che a pochi giorni dal voto per il rinnovo del sindaco e consiglio comunale, un professore faccia propaganda politica tra i banchi universitari».

«Nel suo lungo discorso agli studenti – prosegue la nota di Azione universitaria – Morrone sottolinea che ciò che dice non è giudizio personale ma che si tratta di dati. Saremmo curiosi di sapere a quali dati si riferisca il professore. L’unico dato che vediamo è la violazione proprio di quell’articolo della Costituzione che vede i cittadini uguali senza distinzione di opinioni politiche. Basta indottrinamento politico tra i banchi universitari».

In passato, il professore Andrea Morrone ha partecipato ad alcune iniziative del Partito democratico, come si vede dalla locandina e dalla documentazione sul web. Non è il primo professore schieratissimo e fazioso, come insegna il caso Montanari. Ed è purtroppo in nutrita compagnia.

Bignami (FdI): “Andrea Morrone non degno della cattedra”

«Se il professor Andrea Morrone avesse espresso queste opinioni in un bar o in una conversazione privata non ce ne cureremo di sicuro», commenta Galeazzo Bignami. «Ma il fatto che costui pretenda di insegnare ai propri studenti concetti come questi – aggiunge il deputato di FdI – dimostra ancora una volta che qualcuno pretende di strumentalizzare il proprio ruolo di docente per scopi faziosi e propagandistici traendo i dettami di imparzialità e terzietà che dovrebbero invece guidarlo. Ci auguriamo – conclude Bignami – senza farci troppe illusioni, che il professore Morrone venga allontanato dalla cattedra».