Massimo Citro Della Riva. “Dedicato alle vittime dell’epidemia, ai medici e agli infermieri caduti sul campo, a tutti coloro che hanno sofferto e soffrono e a chi sta cercando la verità”. Il volume è in testa alla classifica di Amazon nella categoria dei saggi ma secondo la scienza ufficiale va preso con le molle, anzi, forse non andrebbe neanche letto perché favorirebbe Inizia una dedica alle vittime il libro più discusso degli ultimi giorni, “ Eresia “, del medico scettico e per qualcuno anche negazionista del Covid,“Dedicato alle vittime dell’epidemia, ai medici e agli infermieri caduti sul campo, a tutti coloro che hanno sofferto e soffrono e a chi sta cercando la verità”. Il volume è in testama secondo la scienza ufficiale va preso con le molle, anzi, forse non andrebbe neanche letto perché favorirebbe le tesi truffaldine e pericolose dei No Vax. Sta di fatto che pare abbia già venduto oltre trentamila copie.

L’eretico Massimo Citro della Riva

Tra bufale, mezze verità e verità assolute, il medico parte da un presupposto indubbio: “L’Italia si è trovata impreparata all’epidemia, con posti letto e terapia intensiva insufficienti, per via dei gravi tagli operati in tanti anni alla Sanità pubblica. Sanità appaltata a privati, che dalle emergenze non guadagnano abbastanza e quindi investono poco”. Su questo, è difficile dar torto al medico eterodosso. Su altro, invece, c’è da lavorare di fantasia per credere alle tesi complottiste che chiamano in causa un misterioso Sistema internazionale…

Al centro della denuncia c’è Massimo Citro Della Riva, laureato in Medicina e Chirurgia, in Lettere Classiche a indirizzo storico, è specializzato in Psicoterapia. Lavora a Torino come medico e ricercatore indipendente ed è autore di numerosi saggi scientifici e storico-letterari, l’ultimo dei quali, “Eresia“, che non nega il Covid ma ne fornisce una chiave di lettura diversa, sta sollevando grandi polemiche nei giorni delle proteste dei No vax e dei No Green Pass.