Monopattini, «Troppo pericolosi. Vietarli sotto i 18 anni»: dalla Lombardia una legge per tutta Italia

Basta con la guida “selvaggia” dei monopattini elettrici. Serve un intervento «urgente e non procrastinabile». A lanciare l’allarme, dati degli incidenti alla mano, è la Regione Lombardia, che si è fatta carico di scrivere una proposta di legge al Parlamento. La misura, approvata dalla giunta e ora sottoposta al voto del Consiglio, prevede, tra l’altro, il divieto di guida dei monopattini elettrici per i minori di 18 anni e l’obbligo di casco e di assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

L’allarme della Regione Lombardia sui monopattini

La giunta, ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa, ha approvato una proposta di legge al Parlamento «per valutare la situazione della circolazione dei monopattini». «Serve una riflessione più attenta sul modo in cui questi mezzi devono circolare», ha aggiunto il governatore, chiedendo una stretta alla normativa nazionale.

Oltre 650 incidenti con soccorso in poco più di un anno

L’iniziativa del Pirellone è partita dai dati forniti da Areu, l’azienda regionale emergenza e urgenza. Dal primo giugno 2020 a oggi, infatti, Areu ha ricevuto 659 richieste di soccorso per incidenti con i monopattini elettrici.

De Corato: «Serve più tutela per conducenti e pedoni»

«La pericolosità dei monopattini elettrici è sotto gli occhi di tutti. Sono mezzi che possono provocare tragici eventi», ha sottolineato l’assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato. Per questo, ha aggiunto, «si rende urgente e non procrastinabile un intervento legislativo volto a rafforzare le attuali disposizioni per la conduzione dei monopattini elettrici, per una maggiore salvaguardia sia dei conducenti, sia degli altri utenti della strada, in particolar modo dei pedoni».