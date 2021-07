Roma & degrado, Michetti: «Regole ferree sui monopattini, prima che qualcuno si faccia male»

È diventato un globettrotter della Capitale. Un’agenda fittissima di incontri, porta a porta, tavoli di ascolto con i romani per strappare il Campidoglio all’amministrazione fallimentare di Virginia Raggi.

Monopattini, Michetti: subito regole ferree

Enrico Michetti accelera la sua marcia in vista delle elezioni d’autunno. I social lo fotografano giorno dopo giorno on the road, tra la gente con al seguito una nutrita delegazione di Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione in città. L’ultimo post del candidato del centrodestra, avvocato amministrativista, accende i riflettori sullo scandalo dei monopattini. “Ma vi pare normale!? Ai monopattini serve una regolamentazione importante e ferrea. Prima che qualcuno si faccia male”, scrive su Facebook. Postando una foto che lo ritrae davanti a un ‘cumulo’ di monopattini abbandonati come rifiuti.

Sui social il processo alla Raggi

E giù commenti al vetriolo. “Le solite riforme dei Pentastellati, fatte coi piedi. Ve lo ricordate Toninelli quando annunciava questa grande vittoria? Il solito incompetente”, scrive un follower. Oppure “Da medico dico che sono già in tanti quelli che si sono fatti male. Senza regole, senza controllo, senza casco”. In tutti i quartieri della Capitale e tutti i giorni la stessa scena. Monopattini abbandonati in ogni dove e senza regole. Buttati a terra come spazzatura. Come se non bastasse quella vera. Che sta letteralmente affondando la Capitale, con immagini di un degrado inqualificabile che fanno il giro del mondo da mesi.

L’incontro al municipio VI per riconquistare Roma

L’ultimo appuntamento in agenda prima di tornare a macinare chilometri ieri sera nel municipio VI, delle Torri. Qui il candidato sindaco di Roma ha incontrato i cittadini nel corso di un incontro conviviale promosso da Nicola Franco, consigliere municipale di Fratelli d’Italia. Presente anche Fabio Rampelli. “Ancora una volta tanta gente ad accogliere Enrico Michetti – scrive su Facebook Nicola Franco – in una serata all’ insegna della passione e con tanta speranza di far rinascere il Municipio e la Città Eterna”.