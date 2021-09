La Egonu ci ricasca: ancora parolacce dopo la vittoria (video). Macchiata l’impresa del volley a Belgrado

Epilogo sgradevole alla bella impresa di sabato, a Belgrado, dove l’Italvolley femminile ha superato a Belgrado le padrone di casa della Serbia con un clamoroso 3 a 1 (25-22, 25-19, 25-11). Al termine del match Paola Egonu e compagne si sono tolte un sassolino dalla scarpa in modo un po’ volgare, con un video nel quale la nostra atleta di punta, fuoriclasse assoluta e portabandiera alle Olimpiadi, ha accusato non si sa bene chi: “Dopo tutta la merda, campionesse d’Europa!”. Un altro piccolo inciampo sulla strada della santificazione…

Già alle Olimpiadi la stella dellaaveva fatto parlare di sé durante la partita con la Russia a causa della reazione avuta in campo dalla pallavolista italiana. Nelle immagini del video, al termine di un’azione, si vedecon una delle avversarie per poi lasciarsi andare a un insulto in dialetto romano : “E pijatela ner c… dai”. Le immagini del siparietto sono subito diventate virali sui social ma non tutti hanno gradito lo stile della nostra portabandiera.