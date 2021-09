Green pass, clamoroso gesto di Rizzo contro Letta: strappa i trattati Ue e li getta verso di lui (video)

Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista candidato alle elezioni suppletive di Siena, strappa i trattati europei davanti al segretario Pd Enrico Letta, candidato nello stesso collegio, durante il dibattito alla Camera di Commercio di Siena e Arezzo. “Strappare i trattati della gabbia europea e sbatterli in faccia all’uomo del sistema Letta è plasticamente un punto importante del nostro programma. In questo modo diamo fiato e forza ai lavoratori licenziati dalle delocalizzazioni e a quelli discriminati dal Green Pass. Per la vera sovranità del popolo italiano, per il lavoro e la sanità pubblica”, ha poi detto il leader del Partito Comunista, Marco Rizzo, in una nota.

Rizzo contro Letta: “Enrico, non stare sereno”

“Letta non stare sereno, Rizzo è arrivato”, aveva esordito, a inizio settembre, a Siena, il segretario del partito comunista Marco Rizzo illustrando la sua candidatura alle elezioni suppletive per il collegio Toscana 12 dove è candidato anche il segretario del Pd Enrico Letta.

“Mi auguro un confronto pubblico, Letta me lo mangio su qualunque tema – aveva promesso -. D’altronde a mangiare i bambini siamo abituati. Letta appoggia questo Governo, per questo ho sentito il dovere di oppormi a lui e candidarmi in questo territorio. Qui la battaglia politica è nazionale”. Rizzo aveva poi sottolineato: “Non stimo Draghi, non credo che un banchiere possa fare l’interesse del popolo italiano”.