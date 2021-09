Bechis: mia madre non si è vaccinata ed è morta di Covid, brucerei quel medico che l’ha convinta…

La campagna di disinformazione contro i vaccini anti Covid può avere conseguenze tragiche. Soprattutto se a decidere di non vaccinarsi sono gli anziani, categoria di persone che se contraggono il Covid rischiano esiti fatali. Lo dimostra ciò che ha raccontato il direttore del Tempo Franco Bechis intervenendo alla trasmissione L’aria che tira su La7.

Bechis ha raccontato che sua madre non si è vaccinata perché convinta da un medico no vax e purtroppo si è ammalata ed è morta di Covid. “Purtroppo – ha detto – mia mamma si fidava molto di uno di questi medici che era quello che ce l’aveva in cura, non ha mai avuto niente, aveva delle allergie quello le ha messo in testa che se lei avesse fatto il vaccino sarebbe morta. Mia mamma ha preso il Covid ed è morta di Covid e l’ho vissuto perché quell’ospedale dove è stata ricoverata in Piemonte è stato uno dei primi a consentire la procedura per cui i familiari stretti potevano entrare, con gli scafandri e quindi ho visto cos’ è successo a mia mamma».

Poi ha concluso: «Quel medico lì io lo brucerei perché eravamo quasi riusciti a convincerla, avevo un appuntamento con un medico per fissare il vaccino purtroppo invece è stato troppo tardi. A quei medici non succede niente perché ci sono procedure lunghissime dell’ordine dei medici se non appartengono alla sanità, esercitano in proprio e non succede niente». Un episodio che Bechis ha ricordato con emozione e commozione, sentimenti che hanno contagiato anche lo studio.

https://www.iltempo.it/attualita/2021/09/03/news/franco-bechis-mamma-morta-covid-racconto-medico-no-vax-contro-vaccino-danni-in-onda-28545274/