Tana per le Sardine, ecco il loro vero volto: si candidano col Pd. Sartori rischia di fare l’assessore

Le Sardine gettano la maschera ed entrano in politica col Pd. Si candidano a Bologna e non solo nelle liste dem. Si aspetta solo l’ufficialità a quel che era evidente fin da subito. Era nell’aria, nonostante le pantomime circa l’indipendenza del movimento che rivendicava il loro leader Mattia Santori. Che ora è in lista per il consiglio comunale di Bologna, dove il 3 e 4 ottobre si terranno le amministrative. Rischia pure di diventare assessore. Si tratta della prima volta per un esponente del movimento. Le Sardine chiudono il cerchio. Hanno hanno iniziato con le protestarono in piazza Maggiore contro la Lega di Salvini; e in particolare contro la candidata del Carroccio alle Regionali in Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni. Poi si erano un po’ dileguati. Fino al famoso blitz al Nazareno.

Le Sardine gettano la maschera. Sartori in lista a Bologna nel Pd

Riporta il Giorno che si sapeva già da un po’ che Santori sarebbe sceso in campo a Bologna. Non si conosceva ancora il nome della lista nella quale i pesciolini si sarebbero infilati. Visto che il Pd delle “correnti” non più tardi del marzo scorso era diventa il nuovo bersaglio del Movimento anti-sovranista: “un marchio tossico”, era stato l’affondo contro il Partito democratico. Era il tempo del blitz al Nazareno. Ora hanno cambiato idea. Si rimangiano tutto. Il miraggio della poltrona fa miracoli. Nelle ultime ore, infatti – riporta il Giornale – non sono mancati diversi attestati di stima da parte di dirigenti dem locali a cui le sardine si sono subito mostrate sensibili. La scelta, come scrive il Giorno, “sarà ufficializzata la settimana prossima durante una conferenza stampa , dove Santori sdoganerà il nome e gli slogan della sua cavalcata”.

A marzo avevano definito il Pd “un marchio tossico”

Pensate in quale grado di disperazione si trova il Pd. Che avrebbe corteggiato a lungo il numero uno delle Sardine. Il segretario dem della provincia di Bologna, Luigi Tosiani lo avrebbe “coccolato”. Sartori avrebbe ricevuto numerosi apprezzamenti anche da parte di Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna.Il Pd ha un debito verso le Sardine per lo sprint fornito a Stefano Bonaccini. Ebbero un gran ruolo in funzione anti-Salvini. Santori può vantare un buon rapporto con Matteo Lepore, candidato sindaco del centrosinistra che ha battuto Isabella Conti alle primarie.

Il blitz al Nazareno delle Sardine mesi fa