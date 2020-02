La sardina interrogata risponde “Non lo so”: scena sconcertante dalla Merlino (video)

Sardina ridicola. Nel magico mondo delle sardine si parla si straparla e soprattutto non si dice niente. Perché non sanno niente. Un video impietoso sulla nullità dei concetti espressi dal movimento capeggiato da Sartori sta facendo il giro del web. Mattia Sartori, ospite di Myrta Merlino all’Aria che tira, è imbarazzante. La conduttrice tenta di estrarre col forcipe qualche risposta politica di senso, che lasci un segno. Niente. Proprio non ce l’hanno. Questo è il punto.

La sardina non sa niente: imbarazzo dalla Merlino

La Merlino chiede: “Avrete un fine settimana di fuoco: allora, lo incontrerete il premier Conte sabato?”. Infatti nel magico modo delle sardine non si fa che favoleggiare di questo “mitico”incontro che farebbe loro spiccare il grande salto di qualità…. Sartori risponde che non lo sa, annaspa: “Stiamo aspettando comunicazioni ufficiali. Siamo una attesa dell’agenda di Conte. Però saremo alle alle 17 sabato in piazza SS. Apostoli”. “Con Di Maio in piazza sabato e Salvini domenica, noi in mezzo cercheremo di mettere argine a questi due populismi”, spiega Sartori. Con quali temi e con quali scelte politiche, non è dato sapere.

“Non so cosa voterò”

Ridicoli. La Merlino tenta di nuovo e tra il serio e il faceto chiede alla sardina: “Che vuol dire ‘bisogna incrociare le agende’? Hai un’agenda piena come quella di Giuseppe Conte? O piuttosto c’è perplessità se fare o meno questo incontro?”. No, no – si difende Sartori- l’incontro si farà”. Altra domanda, si passa alle Regionali in Campania: “Voterai De Luca o Costa?”. Sartori dà una risposta che è tutta un programma: ” Non lo so. Non devo decidere io “. Allucinante. E aggiunge: “Siamo in contatto con le sardine napoletane. C’è molto dibattito al nostro interno”. Lo chiama dibattito, ma si pronuncia spaccature. All’interno delle sardine c’è una vera lacerazione.

Altra domanda: come voterai su referendum al taglio parlamentari? Arriva un altro penoso “non lo so”. E il perchè a questo “non lo so” è ancora più imbarazzante del non sapere cosa votare: “La mia vita in questo momento non mi permette di approfondire”…. Siamo alla follia. Ma allora: di cosa pensano di parlare con Conte? Lasciamo commentare agli utenti Fb e a coloro che stavano davanti il video: “Buffone non sai nulla di quello che succede in Italia e in Europa sei una pedina delPd. Ma sopprattutto spiega meglio alpopolo italiano cosa vorreste fare per noi italiani….veramente non l’abbiamo ancora capito. L’unica cosa certa è insultare Salvini ma poi???………. La risposta sarà il solito “Non lo so”.