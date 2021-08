Suppletive: il centrodestra candida Pasquale Calzetta a Primavalle. Sfiderà Trenta, Palamara e Casu

«La coalizione di centrodestra – si legge in una nota – ha scelto il candidato alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio di Roma Primavalle del 3 e 4 ottobre. Sarà Pasquale Calzetta a scendere in campo con il sostegno di Lega, Fratelli d`Italia e Forza Italia, Udc, Noi per l`Italia».

Chi è Pasquale Calzetta

Pasquale Calzetta, ex presidente del Municipio XII, tre anni fa aveva sfiorato l’elezione. In un collegio che nel 2016 alle Comunali aveva dato percentuali bulgare a Virginia Raggi, la grillina Emanuela Del Re è stata eletta deputata solo con poco più di mille di voti di scarto rispetto a Calzetta, ora grande favorito per la conquista del seggio lasciato vuoto dalla Del Re, nominata a giugno rappresentante dell’Unione Europea per il Sahel.

Nelle scorse settimane ad annunciare la candidatura per lo stesso seggio erano stati diversi candidati. L’ex pm di Roma ed ex consigliere del Csm Luca Palamara, radiato dalla magistratura e rinviato a giudizio il mese scorso per corruzione a Perugia.

Tra i candidati annunciati anche Elisabetta Trenta, ex ministra alla Difesa del Governo Conte I. L’ex titolare del ministero della Difesa due mesi fa ha lasciato i 5 Stelle aderendo all’Italia dei Valori. “Lascio ma non lascio la politica, scendo qui, proprio per ricominciare”, scriveva su Facebook il 2 giugno scorso annunciando l’addio al Movimento.

Il Pd ha invece candidato Andrea Casu, segretario del Pd romano. Calzetta e gli altri si contendereranno dunque il posto lasciato libero dopo la nomina nel giugno scorso della deputata dei 5 Stelle Emanuela Del Re a rappresentante speciale dell’Ue per il Sahel.

Anche la lista Sgarbi ha presentato il suo candidato

Oggi ha formalizzato la candidatura anche il Partito Liberale Europeo e Rinascimento Sgarbi Italia hanno presentato la candidatura di Giovanni Antonio Cocco, tesoriere nazionale del Ple, alla Camera dei Deputati alle elezioni suppletive nel collegio di Roma Primavalle. Il partito del segretario Marco Montecchi e del presidente Francesco Patamia, fondato nel maggio di quest’anno, partecipa così per la prima volta alle elezioni politiche con il proprio simbolo e un suo dirigente come candidato. Liste del Ple correranno anche alle amministrative nelle città di Roma, Milano, Napoli, Latina e altri comuni maggiori.

Al centro della combo fotografica, Pasquale Calzetta. Da sinistra, in alto, Luca Palamara, in basso Andrea Casu. A destra Elisabetta Trenta.