Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano «per una valutazione critica approfondita»

Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano per controlli post Covid. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato dal 6 aprile al 1° maggio. Poi aveva fatto ancora ritorno nell’ospedale milanese a metà maggio per ulteriori controlli. Tutto legato principalmente agli strascichi lasciati dal Covid, contratto lo scorso anno. Il Cav -riferiscono le fonti – sarà sottoposto ad accertamenti di routine.

Berlusconi ricoverato: continuano gli alti e bassi

Secondo lo staff, Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano «per una valutazione critica approfondita».Lo stato di salute del Cavaliere continua a tenere con il fiato sospeso la famiglia e Forza Italia. Alcuni mesi fa il fratello Paolo aveva rassicurato. «Silvio deve stare molto monitorato, perché ci sono un po’ di alti e bassi. Però sta bene e non siamo preoccupati». Poi aveva aggiunto: «Si deve riguardare anche perché ha una certa età».. Secondo alcune indiscrezioni, il leader azzurro ha avuto problemi cardiaci e complicanze negli ultimi tempi.

Un altro ricovero d’urgenza l’aveva avuto al Centro cardiotoracico del Principato di Monaco. Erano accertamenti, dopo uno scompenso cardiaco. Il presidente di Forza Italia alloggiava, a Valbonne, nella villa della primogenita Marina in Provenza. Era’ stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia del Cavaliere, a decidere il suo ricovero a Monaco.

La smentita sul contenuto dell’incontro con Malagò

Sul piano politico, invece, arriva una smentita. «Le notizie diffuse oggi dal quotidiano La Repubblica in merito a Forza Italia sono destituite di ogni fondamento. Il presidente Silvio Berlusconi non ha mai offerto al cavaliere del lavoro dottor Giovanni Malagò la guida di Forza Italia. L’incontro dei giorni scorsi ha avuto come unico argomento lo sport. Il presidente Berlusconi si è complimentato con il presidente del Coni per l’ottimo lavoro, testimoniato tra l’altro dai risultati sportivi dell’Italia di questa estate». È quanto si legge in una nota di Forza Italia.