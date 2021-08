Salvini annuncia l’abolizione del reddito di cittadinanza, Conte reagisce malissimo (video)

“Mi sembra che oggi sia nata una maggioranza per rivedere il reddito di cittadinanza…”. Le parole di Matteo Salvini, sul palco del meeting di Rimini, hanno provocato la reazione plateale di Giuseppe Conte. Il presidente del M5S reagisce con abbondanti gesti si è dimenato sotto lo sguardo delle telecamere (video). Chissà cosa ne pensa il premier Draghi?

Salvini contro Conte sul reddito di cittadinanza

Salvini, al meeting di Rimini, nel dibattito al quale ha partecipato anche Giorgia Meloni, ha fatto anche autocritica. !Ricordo della prima esperienza di governo le cose positive, ma tornassi indietro non rivoterei il reddito di cittadinanza. E’ una legge che si è dimostrata nei fatti, inidonea. Il reddito di cittadinanza sta creando solo lavoro nero e disoccupazione”. L’ex premier grillino poi ha replicato così: “Il reddito di cittadinanza è una riforma complessa, l’abbiamo introdotto per la prima volta, ma nessuno vuole persone abili al lavoro in poltrona. Dobbiamo lavorarci e affinarlo, noi stessi -aggiunge- abbiamo presentato delle proposte perché vogliamo contrastare gli abusi e favorire le politiche attive del lavoro”.