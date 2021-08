Giorgia Meloni al Meeting di Rimini: il confronto con Letta, Salvini e Conte. Segui la diretta

La presidente di FdI, Giorgia Meloni, interviene in collegamento al meeting di Rimini, sul tema del «Ruolo dei partiti nella democrazia oggi». Al dibattito prendono parte i segretari e i presidenti dei principali partiti: Matteo Salvini; Giuseppe Conte; Enrico Letta; Antonio Tajani; Ettore Rosato, presidente nazionale di Italia Viva; Maurizio Lupi, nella veste di presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà. Introduce Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà; modera Michele Brambilla, Direttore di QN – Quotidiano Nazionale.

La sfida del post pandemia al Meeting di Rimini

«L’incontro – si legge nella presentazione degli organizzatori – assume un particolare significato nel momento in cui la politica è chiamata a un banco di prova decisivo: rilanciare il Paese dopo la pandemia. Quel che è avvenuto non solo negli ultimi anni, ma in tutta la Seconda Repubblica, mette in luce il bisogno di una nuova stagione di rifondazione della cultura politica, in cui venga superata la logica della contrapposizione sterile, della disintermediazione e della sudditanza ai meccanismi della comunicazione. Che cosa significa, oggi, mettere il pluralismo della democrazia a servizio del bene comune? Quale cambiamento spetta ai partiti? Come ricostituire un rapporto costruttivo tra partiti, istituzioni, società civile e corpi intermedi? In altre parole: quale contributo – si domanda il Meeting di Rimini – può dare la cultura sussidiaria al sistema-Paese?».