Roma, tragedia all’Eur, si spoglia e si tuffa nel laghetto: morto un uomo di 33 anni

Tragedia nella notte a Roma, al quartiere Eur. Un ragazzo di 33 anni si è tuffato nel laghetto ed è stato ritrovato morto. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un vigilante in servizio nell’area del Floating Theatre, il cinema galleggiante all’interno dello specchio lacustre. L’uomo ha visto il giovane spogliarsi e gettarsi in acqua. Non vedendolo più ruemergere il vigilante ha dato l’allarme e ha avvertito le forze dell’ordine intorno alla mezzanotte e quaranta, apprendiamo da Roma Today. Vigili del fuoco e agenti della polizia, oltre ai tecnici specializzati dei pompieri non hanno potuto far altro che trascinare fuori il corpo del giovane uomo dal fondo del laghetto.

33enne trovato morto nel Laghetto dell’Eur :non si esclude il suicidio

Gli abiti del 33enne e i suoi documenti di identità sono stati ritrovati su una panchina in riva al lago in via della Passeggiata Giapponese. Dalle prime ricostruzioni non si esclude che il ragazzo si fosse immerso nel lago sotto l’effetto dell’alcol. Gli investigatori non escludono l’ipotesi del suicidio. Sul corpo non ci sono tracce di violenza dalle prime notizie che sono tutt’ora in via di definizione, sembrerebbe che l’uomo avesse problemi di salute. Sul posto anche la Polizia Scientifica. La salma è stata recuperata e affidata al medico necroscopo.

Chi era il ragazzo trovato nel laghetto dell’Eur

All’interno dei suoi indumenti lasciati sulla panchina, è stato possibile arrivare ad indentificare l’uomo. Si tratta di Alex Palumbo di 33 anni residente a Cervaro (Frosinone) ma da anni domiciliato tra Roma e Cassino. Lavorava come promoter presso centri commerciali. Al momento, dunque non c’è certezza sulle cause della sua morte. Secondo quanto emerge dai primi accertamenti, il ragazzo era solo quando si è tuffato nel laghetto. L’autopsia e gli esami tossicologici sul corpo del giovane, probabilmente, daranno le risposte più chiare alla tragedia di questo giovane uomo.