Renzi, nuovo attacco ai grillini: «Voterebbero anche il governo Godzilla, sono terrorizzati»

«Nel libro si racconta di come Conte va a casa. Lo considero un grande servizio fatto al Paese. Sono orgoglioso che ora ci sia Draghi e che Conte si occupi di altre questioncine». Ad affermarlo, Matteo Renzi, presentando il suo libro Controcorrente al “Caffè de La Versiliana”. «Se è così popolare perché Conte ha così paura a candidarsi nel collegio di Primavalle a Roma? L’altra volta ha vinto una grillina sconosciuta. Se c’era lei, perché non ci va Conte?»,

Da Renzi attacco frontale ai Cinquestelle

«I Cinquestelle voterebbero anche il governo Godzilla. Gli è capitato il governo Draghi, è una benedizione. Sono terrorizzati di andare a casa. Hanno cambiato idea su tutto. Gli è rimasta una cosa, e gliela smontiamo noi: il reddito di cittadinanza. Questi pensano che io scherzi. Noi con i navigator e i soldi buttati via non vogliamo più avere nulla a che fare».

«L’Occidente ha perso la faccia»

«Oggi in Afghanistan l’Occidente non ha perso la guerra, ma la faccia. E questo è inaccettabile». Secondo l’ex premier occorre «lavorare per creare corridoi umanitari per far uscire dal Paese chi vuole lasciarlo». Soprattutto «le donne che vogliono andarsene». Poi Renzi aggiunge: «Se non affrontiamo la questione afghana nel giro di qualche anno l’Afghanistan ridiventerà la centrale del terrore».

Giustizia, l’ironia su Bonafede

«La riforma Cartabia è un primo passo. Per me non sufficiente, ma ha il merito di toglierti da dove sei. Noi eravamo alla riforma di Alfonso Bonafede, un grandissimo dj che inspiegabilmente a un certo punto ha lasciato il suo ruolo di dj per dedicarsi alla politica».

Renzi si autocelebra

Poi arriva l’immancabile autocelebrazione. «Non siamo un partito, siamo un airbag. Per due volte l’Italia stava andando a sbattere. La prima volta con Salvini», dice Renzi. «E quelli che per primi non l’hanno capito sono quelli del Pd che ci fanno la morale su Salvini».