Meloni: «La sinistra vive anni luce distante dagli italiani, pensa solo allo Ius Soli». Il web: «Letta, vattene»

«Crisi economica, famiglie in difficoltà e un’Italia messa a dura prova dalla pandemia. Ma la sinistra ha un pensiero fisso: lo ius soli. Vivono anni luce distanti dalle esigenze degli italiani». Giorgia Meloni attacca duramente su Facebook la sinistra. E cita nel post una sua frase di Enrico Letta sullo ius soli: «È per noi una bandiera fondamentale, perché sarà l’Italia di domani così. È assurdo aspettare tutto questo tempo». Letta ha ripetuto il solito ritornello durante la presentazione del suo libro “Anima e cacciavite”. In mancanza di altre idee, il leader del Pd anche in questa occasione ha tirato fuori dal cilindro ancora una volta la solita proposta ideologica. «Ma dove vive?», si chiede la leader di FdI.

Pioggia di commenti al post della Meloni. Scrive un utente: «Eppure muovono sempre i fili di tutto… avranno persino il potere tra 45 giorni di rinnovare il Green Pass. Fate qualcosa…». E un altro osserva: «Perché sanno che non li voterà quasi più nessuno. Ecco perché spingono per avere nuovi cittadini italiani tra gli stranieri». E un altro puntualizza: «Bisognerebbe fare capire a questi storditi che l’Italia non è una loro proprietà e non possono decidere per tutti noi italiani visto che non sono stati eletti».

Un altro utente scrive: «Mi domando: ma con tutti i reali problemi degli italiani questo come priorità ha solo questa cosa? Sono esterrefatto e decisamente schifato». C’è chi poi attacca: «Ius soli. Costituzione messa sotto i piedi grazie al PD, 5S e Lega che reggono il gioco di queste lobby sanitarie…». E chi puntualizza: «Ci riflettevo giusto oggi guardando il Tg. Non c’è più la giusta prospettiva di cosa è urgente è importante da fare. Manca l’amore per la propria terra, per vederla pulita e finalmente “vincente”. Vanno a cercare battaglie non nostre e risolvono i problemi al contrario… rave party incontrollabile per una settimana, soluzione? Fare i tamponi a tutti gli abitanti del paese vicino… senza parole». E infine: «Letta, torna a Parigi e restarci per sempre».