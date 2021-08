Meloni cita il professor Bizzarri: «Il green pass? Bisogna puntare sui nuovi tamponi salivari»

Giorgia Meloni torna a parlare del green pass. «Un tampone salivare, attendibile al 98% e meno invasivo. Al prezzo di un euro». La leader di FdI cita un’intervista del professor Mariano Bizzarri a La Verità. Bizzarri, uno dei più importanti ricercatori italiani in oncologia, professore alla Sapienza di Roma, è chiaro: «Il green pass non ha alcun fondamento scientifico, puntiamo sui nuovi tamponi molecolari salivari. Sono attendibili al 98%, economici e meno invasivi. Le regole attuali servono a discriminare chi non si vaccina non a proteggerci». Lo studioso ha partecipato all’elaborazione di un sistema che potrebbe consentirci di fare a meno del green pass, con una riduzione dei costi.

Meloni: «L’obiettivo è combattere il virus o vendere i vaccini?»