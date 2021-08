Meloni ringrazia Cacciari: “Sul green pass è una voce libera e coraggiosa. Vogliono metterlo a tacere”

«L’onestà intellettuale di Massimo Cacciari – scrive la Meloni – (non di certo un “pericoloso” sovranista di destra) nel prendere posizioni scomode e controcorrente rispetto alla narrazione di sinistra e a certo mainstream su temi come la libertà o il green pass, ha messo in moto la solita macchina del fango pronta a screditare e demonizzare chiunque non si allinei alla narrazione unica.

Nel testo firmato dai filosofi Massimo Cacciari e Giorgio Agamben, il green pass provocherà «la discriminazione di una categoria di persone, che diventano automaticamente cittadini di serie B: è di per sé un fatto gravissimo, le cui conseguenze possono essere drammatiche per la vita democratica».

Per la loro posizione contro il governo, entrambi sono stati derisi e insultati dalle mosche cocchiere della propaganda di sinistra.

«Tutti – si legge nel passaggio conclusivo della lettera dei due intellettuali – sono minacciati da pratiche discriminatorie. Paradossalmente, quelli “abilitati” dal green pass più ancora dei non vaccinati (che una propaganda di regime vorrebbe far passare per “nemici della scienza” e magari fautori di pratiche magiche), dal momento che tutti i loro movimenti verrebbero controllati e mai si potrebbe venire a sapere come e da chi. Il bisogno di discriminare è antico come la società, e certamente era già presente anche nella nostra, ma il renderlo oggi legge è qualcosa che la coscienza democratica non può accettare e contro cui deve subito reagire».