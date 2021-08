La storia non si cancella (ma solo se è comunista): l’ipocrisia della sinistra su Stalingrado e il resto

“Restituire Stalingrado al suo nome”. Tutti applaudono. In vista delle parlamentari di settembre, il partito “Russia Giusta” ha promosso un sondaggio nel Paese per ribattezzare la città di Volgograd: il 68% sono stati i favorevoli, il 28% i contrari. L’iniziativa ha riacceso un antico dibattito e anche in Italia interviene a favore del ritorno all’antico nome di Stalingrado Paolo Franchi sul Corriere della Sera. La firma di punta del quotidiano di via Solferino commenta favorevolmente l’idea con un lungo e dotto articolo in cui spiega che è ora di finirla, la cancel culture è un fuor d’opera. “Quel cinquantadue per cento di russi non più giovanissimi che riguarda Stalin, se non proprio il padre dei popoli, un leader e uno statista degno di ammirazione e di rispetto”.

La critica alla cancel culture vale solo per Stalingrado?

Ma quanto sono ipocriti a sinistra. Ridare a Volgograd il nome di Stalingrado sarebbe un gesto, dunque, contro la cosiddetta cultura della cancellazione che impera. “Perché non c’è dubbio- scrive Franchi- che Stalin fu un feroce tiranno, e costruì un sistema spaventoso. Non c’è dubbio, però, anche sul fatto che in poco più di sei mesi a Stalingrado cambiò la storia d’Europa e del mondo; grazie al colpo decisivo inferto dall’Armata Rossa alla potentissima macchina da guerra del Terzo Reich. E che da Stalingrado vittoriosa partì un moto (non solo militare, ma pure politico e ideale) di riscossa destinata a non fermarsi sino alla conquista di Berlino e anche assai oltre”. Insomma, anche se Stalin è un “feroce tiranno”, il solo fatto che abbia comunque fermato la macchina da guerra di Hitler, vale una “medaglia”: l’ intitolazione di una città. O meglio il ripristino di un nome che fa parte della tradizione storica del popolo. Anche se per molti Stalin rappresenta tutt’altro.

Dibattito su Stalingrado: criticare la cancel culture ma senza pregiudizi

Napoleone Bonaparte è finito sotto la mannaia dell'Inquisizione mainstrem perché "sessista e colonialista". Eppure anche lui ha segnato fortemente la storia. Provocazione per provocazione, questo criterio vale per tutti i dittatori, per tutti i poeti, i libri e i film messi al bando in questi anni? La domanda nasce spontanea perché da tempo assistiamo a "cancellazioni" in nome del politicamente corretto a cui plaude la sinistra radicalal chic. Anche il Sommo Poeta Dante Alighieri ha dovuto pagare il suo pesante e grottesco tributo all'epurazione di massa dalla cultura, per via dei suoi versi su Maometto nella Divina Commedia. I classici latini e greci vengono in parte oscurati e annullati in atenei di prestigio. Le statue di Cristoforo Colombo si abbattono negli Usa. Viene oltraggiata la statua di Montanelli a Milano.

La cultura della cancellazione ha fatto strage

Vengono banditi film e romanzi che sono nel cuore delle persone; persino la torta di mele viene bandita perché è frutto del colonialismo e della schiavitù. Su queste follie non c’è una corrente di opinione che si mobilita contro la cancellazione di storie – belle o drammtiche che siano- usi e costumi, patrimoni culturali, personaggi della storia, della politica del giornalismo. Allora, se avere cambiato nome a Stalingrado è stato un errore antistorico, allora è un errore antistorico sempre. Se è un errore cambiare nome alle vie, alle città, alle piazze, lo deve essere per chiunque. Indipendentemente dai nomi, dai “gusti”, dalle letture storiche. Anche la cancel culture non vuole pregiudizi. O è da reazionari ottusi pretendere un po’ di equilibrio e coerenza?

“La questione di Stalingrado è un banco di prova”