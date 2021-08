La Spagna boccia l’obbligo di Green pass: anche la Galizia ha detto no. La situazione negli altri Paesi

Il Tribunale superiore della Galizia ha bocciato l’obbligo di presentazione di Green pass per accedere all’interno di ristoranti, bar e locali notturni nella comunità. La regione autonoma della Spagna era l’unica dove ancora fosse obbligatorio il certificato, dopo che in Andalusia, Cantabria e Canarie era stato escluso. Il tribunale ha affermato che la misura “manca di validità perché non autorizzata dalla giustizia”, si legge in una nota.

La Galizia ha detto no: tutta la Spagna ha bocciato il Green pass

I giudici della Galizia hanno accolto i vari e distinti ricorsi presentati dalle associazioni dei ristoratori che chiedevano di sospendere la vigenza dell’obbligo. In un comunicato, il tribunale regionale spiega di aver adottato la risoluzione in seguito a irregolarità di procedura da parte del governo della Galizia, che – secondo i giudici – non ha sottoposto correttamente alla valutazione dell’autorità giudiziaria l’ordinanza del 22 luglio scorso, in cui introduceva il green pass obbligatorio in zone ad alto rischio di contagio. Per l’ordinamento spagnolo l’ok del tribunale era in questo caso indispensabile, trattandosi di una misura limitativa di diritti individuali. A causa di questa irregolarità , pertanto, il tribunale ha giudicato il requisito del green pass obbligatorio “privo di vigenza”. Ora il lasciapassare è esculo in tutta la Spagna.

Intanto, secondo i dati diffusi ieri, in Spagna diminuiscono i contagi e i ricoveri per Covid, come comunicato dal ministero della Sanità locale. L’incidenza dei nuovi casi segnalati negli ultimi 14 giorni, infatti, è passata da 528 a 503 ogni 100mila abitanti. Negli ospedali, invece, il tasso di occupazione nei reparti ordinari è sceso dall’8,48 all’8,34%, mentre nelle terapie intensive si è passati dal 21,54 al 21,06%.

Green pass, la situazione nel resto d’Europa