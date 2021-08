Il Pd provoca la Meloni sul green pass. Lei lancia la sfida: “Se torneranno dad e chiusure dovrete scusarvi”

Un post sui social è la risposta che Giorgia Meloni dà ai tanti attacchi che stanno partendo nei suoi confronti da esponenti del Pd. E’ un fuoco di fila. Ogni esponente dem a ritmo serrato le sta gettando discredito per le sue posizioni sul green pass. Posizioni da sempre critiche, ribadite con congnizioni di causa anche nell’intervista al Corriere della Sera oggi in edicola. La misura è davvero colma, per cui la leader di Fratelli d’Italia ha voluto dare una risposta univoca a tutti i vari esponenti del Pd che l’hanno presa di mira. Una risposta, ma soprattutto un segnale politico. “Il Pd si mobilita e fa uscire dichiarazioni in serie di suoi esponenti contro di me per aver detto che il Green Pass è una misura che uccide la nostra economia senza essere utile a fermare il contagio”. Questa la premessa.

Green pass, il Pd provoca, la Meloni lancia la sfida

“Il ritornello è sempre lo stesso: “il Green Pass impedisce le chiusure”. Solo che i dati – continua a scrivere Giorgi Meloni – dicono tutt’altro. Del resto non si capisce come misure così insensate (tipo l’obbligatorietà del Green pass al bar per chi vuole sedersi; ma non per chi vuole prendere il caffè al bancone) dovrebbero fermare il contagio. Facciamo così, cari colleghi: se a ottobre torneranno la Dad o le chiusure, nonostante queste vostre intelligenti misure, mi aspetto come minimo che – oltre a provvedere ai risarcimenti – chiediate pubblicamente scusa alle attività che state devastando e sulle quali scaricate responsabilità che dovrebbero appartenere al governo. Chi ci sta?”.