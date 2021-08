Il triste declino di Madonna: dal resort a 5 stelle al coro di “Bella Ciao” in un ristorante pugliese (video)

“Ciao Puglia, ciao Italia…”. Con queste parole pronunciate dal finestrino del treno storico della Fondazione Ferrovie dello Stato, la popstar Madonna lascia la Puglia, dove è arrivata alcuni giorni fa e dove ha festeggiato il suo 63esimo compleanno, il 16 agosto, in un lussuoso resort di Savelletri, nel comune di Fasano in provincia di Brindisi. Madonna ha postato un video sul suo profilo Instagram che la ritrae al suo arrivo alla stazione di Fasano, dove le viene donato un mazzo di rose, assieme al suo giovane fidanzato, il 26enne ballerino Ahlamalik Williams. I due salgono sul treno dove alcuni chitarristi suonano per accoglierli.

Ieri la popstar si era esibita in versione partigiana in un locale di Ostuni con tanto i tamburello in mano, a cantare e ballare le note di “Bella ciao”.

Il video di Madonna che canta Bella Ciao