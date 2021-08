Anthony Hopkins canta “Bella Ciao” dalla Toscana. E più di un follower lo punzecchia (video)

Anthony Hopkins sembra scegliere la Toscana per le sue vacanze d’agosto. L’attore due volte premio Oscar ha postato su Instagram un video che lo ritrae a bagno in una piscina in campagna, costume rosso e occhiali da sole, mentre intona ‘Bella Ciao’ aiutato da un disco in sottofondo e grida “sono italiano”.

Il post accanto al video è ancora più esplicito: “Under the toscan sun (“sotto il sole toscano”)”, recita. Con una dichiarazione d’amore per il nostro Paese: “La bella Italia”, frase aggiunta direttamente in italiano. Altrettanto importanti e divertiti i commenti sotto il post: dalle risate di Antonio Banderas al “ti amo” scritto in due lingue da Mara Venier.

La stecca di Anthony Hopkins

Qualche follower, però, lo punzecchia. “È un video vecchio. Non è in Italia”. Infatti, un’altra follower scrive: “Ti ho incontrato ieri mentre compravi il giornale nel Sussex”. Un’altra, ancora più perfida, vedendo i commenti di Banderas e della Venier, commenta: “Saranno compagni di merende”.

“Sotto il sole della Toscana”

L’attore premio Oscar ama soggiornare nel nostro Paese. Dopo aver disertato la notte degli Oscar, preferendo restare nel suo Galles, era stato pizzicato a Cortona: “Sono qui nella Bella Italia” aveva scritto lo scorso maggio Anthony Hopkins sui social, mentre si mostrava durante una sessione fotografica per L’Uomo Vogue. Molto probabilmente il video si riferisce a quel periodo. Un’operazione degli attivissimi Social media manager di “Hannibal Lecter”, che poche ore fa hanno condiviso invece una immagine dell’attore con Pierce Brosnan, uno degli attori britannici che hanno interpretato 007.

Il video di Hysaj che canta “Bella Ciao”

L’ultimo ad avere postato un video dove cantava Bella Ciao sui Social, senza troppo successo, è stato il calciatore albanese Elseid Hysaj. L’ex terzino del Napoli aveva deciso di cantare “Bella Ciao” in occasione del rito d’iniziazione alla Lazio. Una scelta che non è piaciuta alla frangia d’estrema destra degli ultras della Lazio che si sono presentati nel ritiro della formazione capitolina per un confronto con il calciatore. Spariti tutti i video della performance dal profilo dell’albanese e dei suoi compagni.

