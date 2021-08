Il Gay center contro Jacobs per un tweet sui trans di 9 anni fa: ma era la battuta di un 17enne

Prosegue: “Un linguaggio sicuramente da condannare; in quanto stigmatizza le persone trans, come se ballare con una ragazza trans fosse qualcosa da evitare e di cui vergognarsi. Ci auguriamo che Jacobs prenda le distanze da tale affermazione...”. Anche gli operatori di Gay center la buttano in politica e vorrebbero trascinarlo per la giacchetta: “e per questo ci aspettiamo che aiuti l’Italia a correre in tale direzione“. Il post si conclude con l’invito a Jacobs a partecipare al Rieti Lazio Pride l’11 settembre prossimo. Sui social nasce un dibattito. Risponde un utente alla “scoperta” del Gay center: “Andare a scovare un post di 9 anni fa è imbarazzante anche solo pensarlo. Ma che siete il KGB? Questo è un ottimo modo per far passare dalla parte del torto una lotta giustissima. Crescete dai“.

Molto opportuno un altro commento al di sopra di ogni sospetto, in quanto scritto da un sostenitore Lgbt: “Parlare di diversità sessuale oramai è diventato come camminare sulle uova: basta un errore e subito sei qualcosafobico; e sta roba sta diventando veramente frustrante perfino per gente come me che la comunità lgbt l’ha sempre supportata. Ma ora anche io mi sono stancato, siamo passati dal richiedere diritti sacrosanti a soppesare parole e post di una vita fa per creare polemica e distruggere la vita delle persone. Queste non sono battaglie per eliminare l’omofobia ma per crearne di nuova” .