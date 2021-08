Il figlio di Al Bano smentisce: “Mai incontrato mia sorella Ylenia Carrisi, ma presto parlerò di lei”

“Non sono mai stato in vita mia a Santo Domingo. Quella di Ylenia è una ferita ancora aperta: sono deluso”. Lo ha detto all’Adnkronos Yari Carrisi, smentendo le ennesime indiscrezioni secondo cui avrebbe incontrato segretamente a Santo Domingo la sorella Ylenia, scomparsa il 6 gennaio del 1994 da New Orleans. A Ylenia, Yari Carrisi ha dedicato un programma tv a cui sta lavorando: “E’ un programma televisivo di viaggio in memoria di Ylenia. Si chiamerà ‘YariYatry’ che in sanscrito vuol dire amico viaggiatore. Ci sono tanti elementi che ricordano mia sorella, come il viaggio, la spiritualità, il desiderio della scoperta e della purezza”.

Anche Al Bano nega incontri con Ylenia Carrisi

Alle nuove indiscrezioni su Ylenia replica anche Al Bano: “Rimango stupito – dice all’Adnkronos – Non penso proprio che mio figlio abbia detto di aver incontrato Ylenia. Sono dichiarazioni del tutto prive di fondamento. Purtroppo da anni c’è una speculazione sul nome di mia figlia, forse perché fa vendere i giornali. Vogliamo su questa vicenda essere lasciati in pace”, è l’accorato appello del cantante.

Figlia di Al Bano e Romina Power e nipote degli attori Tyrone Power, americano, e Linda Christian, messicana, Ylenia Carrisi aveva da poco più di un mese compiuto 23 anni, quando di lei si sono perse le tracce, il 6 gennaio del 1994 in Usa. L’ultima notizia la dava alloggiata all’hotel ‘Le Dale’ di New Orleans in compagnia di un artista di strada, Alexander Masakela, che fu anche arrestato il 31 gennaio 1994 ma poi rilasciato per mancanza di prove su un suo eventuale coinvolgimento nella scomparsa della ragazza. Un guardiano dell’acquario comunale affermò di aver visto una giovane simile alla descrizione di Ylenia gettarsi nelle acque del fiume Mississippi, evento ovviamente mai accertato. Da allora, varie ipotesi sono state avanzate da testimoni e da fonti giornalistiche più o meno attendibili: dall’uso di droga alla chiusura in un convento ortodosso in Arizona; ipotesi quest’ultima bollata da Al Bano come “vergognosa speculazione“. Nata a Roma il 29 novembre del 1970, Ylenia ha fatto la valletta televisiva nel programma a quiz condotto da Mike Bongiorno su Canale 5, ‘La Ruota della Fortuna’.