Il cantautore Ultimo esce allo scoperto: «C’è chi ha paura di decidere, dobbiamo tornare a vivere»

«Il problema dei concerti è che nessuno si prende la responsabilità di decidere cosa fare e come farlo»’. Lo ha affermato Ultimo, cantautore amatissimo, in un post pubblicato su Instagram. Parole che arrivano dopo le polemiche che si sono scatenate in questi giorni per gli assembramenti al concerto di Salmo a Olbia. «Ci sono concerti che non sembrano concerti», ha aggiunge l’artista. E ci sono «serate in discoteca che sembrano concerti, assembramenti concessi e assembramenti vietati. Che senso ha poter prendere ogni giorno aerei dove tutti sono attaccati (in un luogo chiuso e piccolo), e poi per dover fare un concerto in uno spazio aperto e grande, la gente deve stare seduta con mascherina e distanziata?».

Ultimo, un cantautore coraggioso

«Ah ci sono anche concerti veri, fatti in paesi vicini al nostro. Lì si può andare volendo», ha detto im tono ironico. «Hanno tutti paura di decidere, perché farlo comporta delle conseguenze. E se queste dovessero essere negative, si perderebbero consensi. Ma la politica non può basarsi sul porto sicuro e sul non muoversi per paura di sbagliare».

Nemmeno i green pass apre le porte alla musica

«Siamo fermi da due anni e abbiamo la necessità di tornare a fare il nostro mestiere, come sta succedendo in altri paesi del mondo». Poi Ultimo ha specificato: «Io non sono un tecnico. Ma se abbiamo introdotto il Green Pass, proviamo a tornare tramite questo strumento». E facciamolo «con responsabilità e civiltà reciproca. Oltre il Green Pass sinceramente non so cosa altro possa esserci. Se anche con questo strumento continuiamo a limitare le capienze per me è sbagliato».

«Vivere non è una malattia»

«C’è un virus e lo sappiamo tutti». Però, «dobbiamo poter tornare a vivere per imparare a convivere con lui. Senza terrore ma con grande attenzione. Si può fare. Anche non vivere è una malattia. Torniamo a vivere», ha concluso conclude Ultimo, forse il più seguito cantautore degli ultimi anni.