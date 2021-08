Chiara Ferragni, villa da capogiro in Costa Smeralda: 3500 euro a notte, 650 mq. Esplode la polemica

Chiara Ferragni, ancora una volta uno schiaffo alla sobrietà. Dopo le ciabattine in gomma da mare a 149 euro, stavolta nel mirino l’influencer ci finisce per ben altre cifre. Per la sua villla esclusiva in Costa Smeralda, Sardegna, scelta al modico prezzo di 3.500 euro per notte per le sue vacanze estive. Ferie esclusive. Ferie per pochi. E del resto con il patrimonio dell’influenzer unitamente a quello del marito Fedez ci vuo poco. Come al solito sui social la Ferragni è stata trovolta da critiche ostili. Anche se lei se le cerca visto la documentazione passo dopo passo della sua vita privata sui social.

Villa con 7 stanze e un teatro per le vacanze: Chiara Ferragni travolta dagli haters

E’ statoil sito locale Gallura Oggi a documentare la vacanza faraonica dei Ferragnez a Porto Cervo. La famiglia è al completo: Chiara, il marito e i due figli, Leone e Vittoria. La dimora prescelta è di un lusso fuori le righe, descrive il quotidiano locale. “La villa è lussuosissima. Solo la zona abitabile è di ben 650 metri quadri su un lotto di circa 4000. Ovviamente con piscina e tutti i comfort, tanto che nel cortile c’è anche un campo da basket. L’interno della residenza è incredibile, dentro c’è anche un teatro, una sala fitness e sette camere da letto (tre per gli ospiti)”, spiega Gallura Oggi.

Le “sobrie” vacenze dei Ferragnez in Costa Smeralda

Secondo quanto riportato, il prezzo è di 3.500 euro a notte. Gli haters al solo vedere quelle foto su sono scatenati su Instagram: “È immorale”. Il quotidiano racconta per filo e per segno l’ingresso della Ferragni e famiglia in terra sarda: “La coppia più discussa e amata dai social, composta dall’influencer Chiara Ferragni, il cantante Fedez e i loro figli Vittoria e Leone non si siano fatti mancare proprio niente. Dopo essere arrivati a Olbia con un jet privato, hanno deciso di alloggiare a Porto Cervo. La villa è lussuosissima”. Altri particolari: “I pavimenti sono tutti in marmo così come i bagni, uno di questi con la vasca in pietra. Un lusso per pochi, a giudicare dal prezzo. Si parte, infatti, dai 3500 euro a notte per affittarla”.