Bollettino 15 agosto: 5.664 nuovi casi, 19 morti. Il Viminale: “720 mila multe per violazioni dei Dpcm”

Sono 5.664 i nuovi casi di coronavirus e 19 le vittime in 24 ore, secondo il bollettino di domenic 15 agosto del ministero della Salute. Sono 4.440.669 i contagiati e 128.432 i morti dall’inizio dell’emergenza. I guariti sono 3.580 che portano il totale delle persone che dall’inizio della pandemia hanno superato il virus a 4.183.709. Oggi in Italia ci sono 128.528 persone positive al covid-19.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 160.870 tamponi, il tasso di positività è al 3,5%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 3.162 (+61 rispetto a ieri), mentre sono 384 i pazienti in terapia intensiva, con 29 ingressi del giorno.

Il Viminale ha controllato 49 milioni di italiani dall’inizio della pandemia

In merito ai controlli del Viminale, i numeri fanno paura quasi come il Covid. Sono infatti oltre 49 milioni (49.590.468) le persone controllate dalle forze dell’ordine nell’ambito dei controlli per il contenimento della diffusione del virus covid-19 dall’11 marzo 2020, quando è scoppiata la pandemia da coronavirus. Sono i dati contenuti nel dossier del Viminale, pubblicato ogni anno in occasione della tradizionale riunione del 15 agosto del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare dall’11 marzo al 31 dicembre 2020 sono state sottoposte a verifica 30.638.620 persone mentre dal 1 gennaio al 31 luglio 2021 le persone controllate sono state 18.951.848. In totale le sanzioni comminate per violazioni delle norme anti-covid19 sono state 720.918 (526.893 fino al 31 dicembre 2020 e 194.025 fino al 31 luglio 2021). Sono 5.684 i denunciati per false attestazioni e 5.833 i denunciati per violazione della quarantena. Quanto agli esercizi commerciali controllati sono 11.072.647, 26.374 i titolari sanzionati e 7.480 i provvedimenti di chiusura.

Bollettino 15 agosto regione per regione

SICILIA

Sono 946 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 15 agosto 2021. Si registrano altri 4 morti, che portano 6.141 il totale dei decessi nell’isola dall’inizio della pandemia di covid-19. La Sicilia, a rischio zona gialla, è ancora la regione che oggi in Italia ha fatto segnare l’incremento più alto dei nuovi casi. Da ieri sono stati processati 4.531 tamponi molecolari e 4.334 tamponi rapidi. Il dato dei ricoveri negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 10 unità. In terapia intensiva sono in cura 68 persone (+3 rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 393 persone. Questi i nuovi casi per provincia: 71 Agrigento, 115 Caltanissetta, 183 Catania, 25 Enna, 8 Messina, 192 Palermo, 146 Ragusa, 98 Siracusa, 108 Trapani. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 5.420.029.



CAMPANIA

Sono 473 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 15 agosto 2021. Si registra un morto nelle ultime 48 ore, che porta a 7.640 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 13.821 tamponi. I ricoverati con sintomi sono 313, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 15 con nessun ingresso del giorno. In isolamento domiciliare si trovano 8.847 persone.

LAZIO

Sono 467 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 15 agosto 2021. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. “

“Oggi si registrano 467 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-116), un decesso, compresi i recuperi (-4) i ricoverati sono 456 (+2), le terapie intensive sono 67. I casi a Roma città sono a quota 217”, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

”Nelle province si registrano 111 nuovi casi – rende noto D’Amato -. Nella Asl di Frosinone si registrano 58 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 11 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”.

Attualmente i positivi nel Lazio sono 18.530. Le persone ricoverate in area non critica sono 456, mentre sono 67 i pazienti in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia di covid-19 nella regione ci sono stati 8.441 decessi.



TOSCANA

Sono 725 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 15 agosto 2021, anticipati sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 725 su 12.231 test di cui 8.637 tamponi molecolari e 3.594 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,93% (13,8% sulle prime diagnosi)”, spiega Giani. Per quanto riguarda i vaccini anti covid, attualmente ne sono stati somministrati 4.507.251.

PUGLIA

Sono 184 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 15 agosto. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati eseguiti 11.910 test. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: provincia Bat 48, Bari 46, Lecce 41, Foggia 31, Brindisi 8, Taranto 7, residenti fuori regione 3. Attualmente i positivi in Puglia sono 4.208: di questi, 128 sono persone ricoverate in area non critica e 22 pazienti in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia in Puglia sono stati registrati 259.682 casi e 6.682 decessi.

SARDEGNA

Sono 275 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 15 agosto 2021. Da ieri si registrano altri 5 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2741 tamponi. Sono 2.231 le persone testate.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 134 (+3 rispetto a ieri), mentre sono 7.135 i casi di isolamento domiciliare (+ 34).

EMILIA ROMAGNA

Sono 551 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 15 agosto. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.300. Da ieri sono stati eseguiti 19.816 tamponi (2,7%).

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,4 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 98 nuovi casi e poi Bologna (85) e Modena (79). Seguono Parma (73) e Reggio Emilia (69); poi Ferrara (34), Ravenna (34) e Piacenza (33). Quindi Forlì (23), Cesena (18), il Circondario Imolese (5). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.678 tamponi molecolari, per un totale di 5.373.255. A questi si aggiungono anche 13.138 tamponi rapidi

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 382 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 376.702. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 13.148 (+168 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 12.787 (+160), il 97% del totale dei casi attivi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 35 (-3 rispetto a ieri), 326 quelli negli altri reparti Covid (+11). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Parma (invariato rispetto a ieri), 2 a Reggio Emilia (-1), 9 a Modena (invariato), 9 a Bologna (-2), 2 a Imola (invariato), 7 a Ferrara (invariato), 1 a Ravenna (invariato), 2 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Piacenza, Forlì e Cesena.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 5.475.370 dosi; sul totale sono 2.518.487 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.