Bollettino 14 agosto: 7188 casi, 34 morti. Burioni scatenato contro i no-vax: “Da licenziare in tronco”

Sono 7.188 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi 14 agosto 2021 in Italia, secondo i dati dell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. Si registrano altri 34 decessi.





In 24 ore eseguiti 254.006 tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 2,8%. Sono 37 gli ingressi del giorno in terapia intensiva che portano il totale dei pazienti ricoverati con coronavirus a 372. Aumentano anche i ricoverati con sintomi, 68 in più di ieri, per un totale di 3.101 pazienti nei reparti ospedalieri.



In totale sono 4.435.008 i contagiati e 128.413 i morti dall’inizio dell’emergenza. Sono 4.931 i guariti in 24 ore per un totale di 4.180.129 persone che hanno superato il virus. Oggi le persone attualmente positive al coronavirus in Italia sono 126.466.

La furia di Burioni contro i prof no vax: “I sindacati non devono difenderli”

Intanto, continuano le pressioni dei virologi per misure ancora più drastiche contro i no-vax. «Gli insegnanti che senza motivo rifiutano il vaccino» anti covid «mettendo a rischio i loro studenti (che dovrebbero proteggere e formare con il buon esempio) non dovrebbero essere tamponati gratuitamente ma licenziati immediatamente. Vergogna per i sindacati che li difendono». Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni. «Rimango stupito – aggiunge – dal fatto che dei sindacati, con giri ridicoli e fumosi di parole, non mettano al primo posto la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sicurezza che in questo momento può essere ottenuta solo con la vaccinazione».



Ecco i dati delle Regioni del bollettino 14 agosto



LOMBARDIA – Sono 676 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, quattro le vittime nelle ultime 24 ore che portano il totale dall’inizio della pandemia a 33.856, secondo i dati forniti dalla Protezione civile.

PUGLIA – Sono 334 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 agosto in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 3 morti. Sono 16.867 i nuovi test eseguiti, 4.107 le persone attualmente positive, 128 quelle ricoverate in area non critica, 21 in terapia intensiva. Questi i dati complessivi da inizio emergenza: 259.498 casi totali, 3.067.609 test eseguiti, 248.710 persone guarite, 6.681 decessi.



TOSCANA – Sono 683 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 14 agosto. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi sono stati eseguiti 8.227 tamponi molecolari e 6.151 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,8% è risultato positivo.



Sono invece 6.070 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’11,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 12.189, +0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 301 (6 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (1 in più). Si registrano altri 5 morti.



CALABRIA – Sono 237 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 agosto in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 2 morti. Nel dettaglio, in Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 1.031.398 (+2.837), le persone risultate positive al coronavirus sono 73.454 (+237) rispetto a ieri. Questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.