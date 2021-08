Arisa scatenata contro Dagospia: «Io sgangherata? Ciuccio, fatti i cavoli tuoi e parla di ciò che sai»

Arisa scatenata contro Dagospia. La cantante permalosa si sfoga contro i rumors in merito alla prossima edizione di Amici‘. Il sito diretto da D’Agostino, infatti, annuncia che l’artista non sarà nel talent di Maria De Filippi. Titolo: “Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione”. E giù gossip sul lungo tira e molla tra la cantante e ‘Amici’. Che – scrive Dagospia – “ha fatto arenare una complicata trattativa”.

Dagospia: la strampalata Arisa non sarà ad Amici

Al suo posto ci sarà Lorella Cuccarini. Che “ha accettato la sfida spostandosi sul canto. Al suo fianco la new entry Raimondo Todaro, l’ex di Ballando con le Stelle”. Dago definisce appunto l’artista strampalata. Per per le sue ormai famose uscite. E la sua verve comica e naif.

La cantante sbotta: sei un ciuccio, non parlare di ciò che non sai

“Non parlare di ciò che non sai”, sbotta Arisa. Come si permette? “Io non sono sgangherata – replica sulle sue storie di Instagram – sono un’artista e tu? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? “. E ancora: “Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Psyco sì – prosegue Arisa – scrivi psyco e promuovi la musica. Invece di tentare di affondare la gente”. Ma lo sfogo non finisce qui. “Ciuccio’ – chiosa la cantante – non parlare di ciò che non sai e fatti i ca… tuoi”. Capito?