Afghanistan, l’ennesima bufala diffusa contro la Meloni si rivela un clamoroso boomerang per la sinistra

Dovrebbe essere satira, dovrebbe. Se perfino su una tragedia come quella dei profughi afghani la sinistra che in rete diffonde slogan e disinformazioni si sente in dovere di creare “bufale” contro Giorgia Meloni da dare in pasto ai suoi haters della destra, vuol dire che il livello s’è abbassati a livelli infimi. Ne è la prova il “meme”, con tanto di fotomontaggio, che circola in questi giorni sui social nel quale si riproduce un falso post della leader di FdI. “Subito un blocco navale al largo delle coste afghane!”, è la frase attribuita alla Meloni come risposta alla necessità di contrastare l’ondata di profughi prevista nelle prossime settimane da Kabul e altre province dell’Afghanistan.

Il mare, ovviamente, da quelle parti non c’è, non può esserci il blocco navale lungo le coste e la Meloni non ne ha mai parlato, ovviamente. Ma il blocco del neurone, quello dei cervelli, in rete, si può attivare proprio utilizzando fotomontaggi, fake news e bufale riprese da siti e sitarelli di sinistra. Un copione già visto...

Il volto di Pertini per dare credibilità alla bufala contro la Meloni

Uno su tutti. Su Twitter un profilo che si presenta con il volto di Sandro Pertini stilizzato, L’impertinito, con frotte di seguaci assetati di verità, prima pubblica il fotomontaggio poi, di fronte alle proteste che arrivano perfino dai suoi fans, e dopo aver macinato like sulla battuta “in Afghanistan non c’è il mare”, fa marcia indietro dicendo che era chiaro che si tratta di una bufala.