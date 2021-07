Viterbo, furbetti del reddito di cittadinanza: 7 denunce, truffa allo Stato per 65mila euro

Ancora furbetti del reddito di cittadinanza. Sette persone sono state denunciate alla procura per aver percepito in modo illecito oltre 65mila euro di reddito di cittadinanza. La scoperta è frutto dei controlli dei carabinieri della compagnia di Civita Castellana (Viterbo. Tramite le stazioni territorialmente competenti, a conclusione di indagini svolte in collaborazione con il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Viterbo.

Denunciati 7 furbetti del reddito di cittadinanza

A Civita Castellana sono stati denunciati un uomo di 59 anni e una donna di 57 anni. Per aver falsamente attestato la residenza in altro comune. E per non aver comunicato l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato. A Nepi, invece, i carabinier hanno denunciato una donna di 66 anni. Di origini filippine. E un uomo di 54 anni di origini algerine. Entrambi residenti a Nepi. Per aver attestato falsamente la composizione del nucleo familiare. E non aver mai comunicato i rapporti di lavoro dipendente.

I reati nel viterbese, truffa per 65mila euro

In un altro piccolo comune, Vasanello, i carabinieri della stazione hanno denunciato un uomo di 46 anni di Soriano nel Cimino. E un uomo di 55 anni di Vasanello. Entrambi hanno falsificato la composizione del proprio nucleo familiare. Ed erano di fatto gestori di un’attività commerciale risultata intestata ad altri. A Faleria denunciata una donna di 36 anni del posto. Per aver omesso di comunicare che all’interno del suo nucleo il padre percepisce pensione retributiva. Le somme indebitamente ottenute ammontano in tutto a 65.452 euro.