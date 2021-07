Tempo scaduto per il Reddito di cittadinanza, FdI: «È uno scempio, va cancellato ora»

Uno strumento «perverso», che non ha prodotto posti di lavoro, ma ha ottenuto l’effetto di aumentare «lavoro nero, difficoltà di trovare lavoratori per il turismo, per l’agricoltura, per il terziario». Per questo Fratelli d’Italia torna a dire che il reddito di cittadinanza va «cancellato» e si appresta a presentare una mozione che «sarà l’ora della verità».

Il fallimento del Rdc sotto gli occhi di tutti

«In queste ore in molti si accorgono del fallimento del Reddito di cittadinanza. Quelli che lo hanno votato, quelli che stanno continuando a finanziarlo e quelli che pur stando al governo fanno finta non sia un problema intollerabile che ogni giorno lo ricevano centinaia di migliaia di persone che non ne hanno alcun diritto. Altri utilizzano slogan demagogici per difendere uno strumento perverso che nasce come politica attiva per trovare lavoro ma ha risolto la vita solo agli inutili Navigator», ha ricordato il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida.

FdI: «Il reddito di cittadinanza è uno scempio da cancellare»

«Non si tratta di fare la lotta ai poveri e alla povertà, ma – ha sottolineato Lollobrigida – di cancellare questo scempio e lavorare a una misura con equità e legittimità. Ridurre tutto a uno slogan, questo sì strumentale, certamente non aiuta a migliorare la costruzione di un efficace futuro per le nuove generazioni».

Lollobrigida: «Noi unico partito totalmente estraneo»

«La lost generation – ha quindi proseguito il capogruppo di FdI – sarà sempre più lost. Inutile dire poi che la soluzione è tagliare gli assegni pensionistici per le generazioni future se poi si buttano miliardi di euro in favore di chi non ne ha diritto. Gli effetti del Reddito di cittadinanza sono aumento del lavoro nero, difficoltà di trovare lavoratori per il turismo, per l’agricoltura, per il terziario… Il reddito di cittadinanza si deve cancellare ora, non domani o dopodomani. Porteremo in Aula una mozione in questo senso e sarà l’ora della verità. Fratelli d’Italia – ha concluso Lollobrigida – è l’unico partito che può rivendicare di essere estraneo a questo provvedimento da ogni punto di vista».