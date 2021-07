Tokyo, Italia da record: azzurri del basket ai quarti. Bronzo rosa negli 800 sl e nella boxe

Un’altra giornata di soddisfazioni olimpiche per l’Italia a Tokyo. Con due nuove medaglie e la qualificazione della squadra azzurra di basket. Che batte la Nigeria e vola ai quarti di finale. Gli azzurri Meo Sacchetti cambiano marcia nell’ultimo quarto, dove arrivano con 7 punti da recuperare. E si impongono per 80-71 (29-17, 11-22, 16-24, 24-8).

Tokyo, azzurri di basket ai quarti di finale

Il successo, sofferto e decisivo per i quarti di finale, arriva dopo la vittoria all’esordio contro la Germania. E la successiva sconfitta con l’Australia. Fondamentale l’apporto di Nicolò Melli, il migliore degli azzurri con 15 punti. L’Italia non era tra le migliori 8 alle Olimpiadi da ben 17 anni (l’ultima volta ai quarti ad Atene 2004). Ancora da definire l’avversario nei quarti.

Bronzo per Quadrella negli 800 stile libero

Due medaglie, invece, nel nuoto e nella boxe. Simona Quadrella conquista il bronzo negli 800 stile libero. La 22enne romana sale sul podio e si riscatta dopo la delusione per il quinto posto nei 1500. “Sono felice, medaglia attesa da tanti anni”, dice commossa. La cosa più difficile “è stata metabolizzare i 1500 perché non me lo aspettavo. Ho subito avuto un’altra possibilità e mi sono messa in gioco”. E ha centrato l’obiettivo del podio.

Medaglia storica per Irma Testa nella boxe femminile