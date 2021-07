Tokyo 2020, scatta l’allerta ostriche: difficoltà per le gare di canoa e canottaggio

“Non abbiamo ritenuto opportuno consumarli”, ha detto un membro del team al quotidiano Asahi Shimbun. “Ciò comporterebbe controlli di sicurezza e qualità”.

La Toyota ritira gli spot televisivi per i Giochi

Le ostriche sono solo l’ultimo imprevisto per i giochi di Tokyo 2020, slittati di un anno per la pandemia. Toyota Motor Corp. ha infatti annunciato che non trasmetterà spot televisivi relativi alle Olimpiadi di Tokyo in Giappone e il suo presidente non parteciperà alla cerimonia di apertura alla fine di questa settimana dell’evento sportivo globale.

Toyota aveva preparato uno spot televisivo con alcuni degli atleti che prendevano parte ai giochi. Ma durante un briefing online, Jun Nagata, Chief Communication Officer di Toyota, ha suggerito che le Olimpiadi di Tokyo si preannunciano come un evento per cui è più difficile ottenere supporto per “varie ragioni”. “Sosterremo pienamente gli atleti e contribuiremo ai giochi fornendo veicoli e altri mezzi”, ha affermato Nagata.

Più della metà dei giapponesi contraria alle Olimpiadi

Circa il 68% dei giapponesi ha affermato che non erano possibili Olimpiadi sicure durante la pandemia di coronavirus in corso, secondo il quotidiano Asahi Shimbun. Solo il 21 per cento ha detto che era possibile. Circa il 55% è contrario allo svolgimento dei Giochi, mentre il 33% è favorevole.