Selvaggia Lucarelli contro Montesano: ha avuto il Covid, lo ha salvato la scienza e ora fa il no vax

Oggi Selvaggia Lucarelli mette nel mirino Enrico Montesano, l’attore a suo dire colpevole di cavalcare complottismi e populismi anti-vaccino. “Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo – scrive in un tweet la Lucarelli – ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male”.

Così la giornalista, chiamata in causa proprio ieri per i suoi strali contro il medico suicida Giuseppe De Donno, ingaggia un’altra battaglia. Stavolta contro Enrico Montesano, da sempre dubbioso sui vaccini e critico ancor di più verso il green pass, da lui paragonato a un provvedimento tipico del nazismo. Montesano ieri era in piazza del Popolo con i manifestanti che protestavano contro il pass sanitario.

Sempre ieri Montesano aveva affidato a un video Fb la sua difesa di Giuseppe De Donno “ostacolato e denigrato e isolato e umiliato da gente al servizio del potere”. De Donno “voleva solo aiutare il prossimo. Era un uomo buono e gentile e le persone come lui dinanzi alle forze malefiche che stanno governando il mondo sono destinate a soccombere“. L’attore se la prende coi giornalisti-terroristi che – afferma – hanno rotto il c…o. Attacca poi Burioni chiamandolo “Sburioni”, un “paraculone”. Chiama infine i vaccinati “cacchinati” e afferma di essere per la libertà di cura. Invece – accusa Montesano – oggi ci vogliono tutti allineati al pensiero unico.

Sempre nel video Fb Montesano ha poi replicato a chi ha ipotizzato una sua candidatura con la lista Sgarbi: “Avete detto una cazzata, c’è stata solo una telefonata, è una bufala, io non mi candido con nessuno e voglio stare lontano dalla politica”.