Meloni a “Piazza Italia”: «Facciamo risorgere Roma e poi… “ciaone” a tutte le altre Capitali» (video)

Seconda giornata, oggi, per Piazza Italia, la festa di FdI di Roma in corso a Piazza Vittorio, nel cuore del quartiere Esquilino. Alla kermesse, iniziata ieri e in programma fino a domani, sono intervenuti, tra gli altri, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli; il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti; la presidente di FdI, Giorgia Meloni. Non un semplice appuntamento elettorale, ma un vero e proprio laboratorio per Roma, fatto di focus, dibattiti, progetti, tutti collegati da una precisa idea di città.

Tanti focus, un’unica idea di città

«La città dei bambini», «La città sicura», «La città produttiva», «La città sostenibile» sono stati i temi che hanno aperto la giornata di ieri, la prima, proseguita poi con un focus su Roma Capitale e su «Roma città solidale». Oggi, invece, i lavori sono stati su «La città degli animali», «La città del volontariato e della protezione civile», «La città del turismo», con il confronto con gli operatori del settore. Soprattutto, è stata la volta dei progetti coraggiosi, come quello affrontato nel focus su «Recupero delle periferie e sostituzione edilizia», prima che a prendere la parola fossero Rampelli, Michetti e Meloni, facendo poi sintesi di queste idee e avvertendo che «a Roma deve essere riconosciuto tutto quello che viene riconosciuto a tutte le grandi capitali italiane».

Da Meloni il “ciaone” che Roma può dire alle altre Capitali

«Sapete perché il New York Times ci attacca di continuo? E Roma è sporca, e fa schifo, e Roma è insicura, Roma è… certo, Roma è mal amministrata, ma sono anche campagne interessate. È ovvio che una città come Roma se funzionasse anche alla perfezione “ciaone” New York», ha detto Meloni, ricordando che non deve più accadere che «in Italia il problema della Capitale sia considerato un problema solo dei romani». «Il problema della Capitale è un problema di sviluppo nazionale», ha sottolineato la leader di FdI, ricordando le competenze amministrative fuori dall’ordinario di Michetti e sottolineando che sono alla base dei feroci attacchi mediatici che lo hanno colpito.

«Abbiamo persona e visione giuste per cambiare»

«Noi abbiamo la persona giusta e la visione giusta per cambiare le cose, mentre davanti a noi ci sono da un lato l’immobilismo del M5S e dall’altro una sinistra che sempre soffocato la città con i suoi sistemi di potere», ha quindi proseguito Meloni, invitando tutti a «portare questo signore in giro in ogni vicolo di questa città immensa».

L’omaggio a Raffaella Carrà

Domani si chiude con «Pubblico impiego risorsa per la città», «La città agricola», «Commercio su aree pubbliche», «La città a rifiuti zero» e con i focus su «Roma capitale dello sport», «La città della mobilità», «La città più bella e più sicura». E alle 21, per il consueto appuntamento musicale della serata, omaggio a Raffaella Carrà.