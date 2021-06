Meloni: «Michetti? E’ partito benissimo, lui fa proposte non risse e polemiche»

«Su Roma siamo molto avanti, la campagna elettorale è già partita. Si stanno facendo le valutazioni sulle presidenze dei municipi e si stanno cominciando a comporre le liste. Insomma, siamo perfettamente in tempo. Mi pare che Michetti sia anche partito molto bene, è assolutamente presente nel dibattito e sta dimostrando la sua competenza sulle materie proprio dell’amministrazione». Lo ha detto Giorgia Meloni, a margine della presentazione del secondo Congresso nazionale di Azione universitaria a Bologna.

«Michetti faccia il Mr Wolf dei romani»

«Sono quindi – ha assicurato la leader di FdI – assolutamente ottimista. Michetti è un candidato estremamente competitivo per competenza serietà e anche capacità empatica. Non ho nessun consiglio da dargli, deve andar avanti così, fa bene a non polemizzare, a non entrare nelle beghe dei partiti, deve pensare a risolvere i problemi dei romani. Io l’ho chiamato il Mr Wolf citando un personaggio di Tarantino. Ecco, io lo vedo così. Dall’altra parte, invece, c’è molta confusione e difficoltà. Vedere il candidato del Pd che fa il primo dibattito pubblico in uno spazio occupato la dice lunga su quello che aspetta i romani se dovesse vincere Gualtieri…».

Meloni a Grillo: «Tranquillo, gli italiani hanno capito tutto»

La leader di Fratelli d’Italia poi interviene sul caso M5S con un post pubblicato su Facebook. «Grillo dice che Giuseppe Conte non ha “né visione politica, né capacità manageriali, né esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione” e si augura anche che le persone lo abbiano capito. Praticamente Conte non va bene per guidare il partito di Grillo, però gli hanno dato in mano le sorti di una Nazione in piena emergenza con tutti i disastri derivati. Tranquillo Beppe, non solo gli italiani hanno capito tutto, ma hai appena confermato loro che il vostro unico interesse sono le poltrone».