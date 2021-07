Letta sgancia un’altra bomba sul governo Draghi: “Va introdotto il vaccino obbligatorio”

Enrico Letta una ne pensa e tre o quattro al giorno ne fa. La gaffe è il suo mestiere, ma anche la bomba sul governo visto che non perde occasione, dal ddl Zan al Green pass, per provare a fare la voce grossa con Salvini, mettendo però in difficoltà soltanto il premier Draghi. Ieri sera, alla festa dell’Unità, nel pieno delle polemiche sull’obbligatorietà del Green pass, ha varato l’operazione “vaccino obbligatorio”. Ma il governo cosa ne pensa?

Letta e il vaccino obbligatorio

“Francamente penso che la discussione sull’obbligo vaccinale cominci a prendere piede. Io sono tra quelli che sono favorevoli. Ci sono già obblighi vaccinali, non ci stiamo inventando una cosa totalmente nuova. Con tutto quello che è successo in quest’anno e mezzo, mi chiedo cosa ancora dobbiamo aspettare”, ha detto Enrico Letta, ospite della festa dell’Unità di Roma.

“Se Lega accetta un leader che dice che il green pass è una cazzata, io con quella Lega non ci posso fare nulla” sottolinea, non risparmiando critiche a Matteo Salvini. “Invito Salvini e Meloni a dire perché non si sono vaccinati”. Ma perché non lo chiede anche al suo amico Conte? Mistero.

Il Pd è più cauto del suo segretario…

Non tutti sono convintissimi, del Pd, di avviarsi sulla strada dell’obbligatorietà del vaccino. Francesco Boccia, parlamentare del Pd ed ex ministro per gli Affari regionali, spiega che “il tema della vaccinazione obbligatoria è molto delicato, spero che si apra almeno la discussione in Parlamento”. “Ci sono ancora molti over 60, che rappresentano la fascia più a rischio, che non sono ancora vaccinati e la discussione sul raggiungere tutti va affrontata prima del prossimo autunno, anche guardando a ciò che accade negli altri Paesi a causa della variante Delta e delle altre varianti” dice ,Boccia.