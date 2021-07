Lecco: autista eroe salva 25 bambini dalle fiamme prima che l’incendio divampi sul pullman (video)

Lecco, intuisce che qualcosa non va. Che c’è un problema che potrebbe mettere a rischio l’incolumità dei giovanissimi viaggiatori a bordo del pullman che sta guidando. Ed è così: ma intanto, l’autista eroe mette in salvo 25 bambini dalle fiamme, prima ancora che l’incendio divampi sul pullman…

Incidente a Lecco, autista eroe salva 25 bambini dalle fiamme

Se oggi 25 bambini sono vivi è perché l’autista eroe, che era alla guida dell’autobus su cui viaggiavano, li ha messi in salvo coraggiosamente prima che il mezzo prendesse fuoco in galleria lungo la Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio. Già, perché l’uomo ha avuto la scaltrezza di capire che qualcosa non stava andando nel verso giusto. E, contestualmente, ha dimostrato di avere anche la prontezza di spirito di fermarsi. Far scendere i ragazzini diretti a Livigno per un campo estivo. Controllare e gestire la situazione sul punto di degenerare…

Intuisce che qualcosa non va e mette subito in salvo i piccoli

L’incidente è avvenuto all’altezza di Lierna, in provincia di Lecco. Ma i piccoli, provenienti dalla provincia di Como, sono stati metti al sicuro prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. L’intervento dei vigili del fuoco, fanno sapere dalla centrale, è iniziato intorno alle 9.30, ed è proseguito fino alle 12. «Probabilmente si è verificato lo scoppio di uno pneumatico e da lì è divampato l’incendio che ha avvolto completamente il mezzo. Al nostro arrivo i bambini erano già tutti scesi e in sicurezza», fa sapere all’Adnkronos uno dei vigili del fuoco intervenuti con più mezzi sul luogo dell’incidente.

Il pullman su cui viaggiavano ha preso completamente fuoco

Non solo. Nessuno dei bambini ha dovuto far ricorso all’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118. Anche se, spiega il sito dell’Ansa, «sette dei venticinque ragazzini messi in salvo sono stati comunque portati per accertamenti in ospedale. Avrebbero inalato del fumo. Ma le loro condizioni non destano preoccupazioni». nel frattempo, sono state riaperti al traffico gli spazi delimitati e chiusi per l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi. La corsia nord della Ss36 è stata riaperta al traffico attorno alle 13, una volta concluse le operazioni di spegnimento delle fiamme e di recupero del mezzo. Mezzo che, inutile dirlo, le fiamme hanno completamente distrutto.

Sotto il video del pullman di Lecco completamente in fiamme da Youtube