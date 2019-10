La corsa si interrompe con l’impatto improvviso e violento di un autobus contro un albero. È successo a Roma, poco fa, sulla via Cassia. Sono 10 i passeggeri feriti che erano a bordo del mezzo che questa mattina è uscito di strada finendo contro un albero. La notizia arriva direttamente dal 118 che è subito intervenuto sul posto con 12 ambulanze. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita, anche se 5 di loro sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Autobus contro un albero a Roma

«Atac ha subito attivato un’indagine interna per accertare le ragioni del grave incidente che stamani ha coinvolto un bus della linea 301 lungo la via Cassia, provocando il ferimento di alcune persone». Lo riferisce Atac in una nota precisando che «l’azienda sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell’individuazione di eventuali profili di responsabilità, e si scusa con i passeggeri coinvolti». In basso, la diretta streaming dal luogo dell’incidente. E come riferisce il sito del Corriere della sera in queste ore, «l’Ares è arrivata sul posto in pochi minuti con dodici ambulanze. Il personale medico e infermieristico ha effettuato il triage e la stabilizzazione dei pazienti direttamente sulla via Cassia, chiusa per i rilievi e per i soccorsi.

Autobus contro un albero, 16 i feriti

Sedici in tutto in feriti. Per fortuna, da quanto si apprende direttamente dai soccoritori, nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni, né in pericolo di vita. Divisi nei vari ospedali della capitale, 4 feriti hanno già raggiunto il policlinico Gemelli, altri 4 il San Pietro sulla Cassia, 2 il San Filippo Neri, 3 il Sant’Andrea, 1 il policlinico Umberto I, 2 sono stati mandati all’Isola Tiberina e 1 al Santo Spirito. I feriti più gravi sono i passeggeri che stavano viaggiando nella parte anteriore dell’autobus al momento dell’incidente.

Autobus contro un albero a Roma, lo streaming video su Youtube dal sito Local team.