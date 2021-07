Sondaggi, gli americani voltano le spalle a Biden: il paragone impietoso con Obama e Trump

Crollo nei sondaggi per Joe Biden, dopo appena sei mesi alla Casa Bianca. Il presidente Usa, infatti, a luglio sprofonda al 50% del gradimento, con un crollo di ben sei punti da giugno e di sette dall’inizio del suo mandato, a gennaio di quest’anno.

Il gradimento di Biden subisce un tracollo

A rivelare la caduta dell’indice di gradimento di Biden è Gallup, che rileva come questo sia il record negativo raggiunto dal decano dei presidenti Usa: Biden, infatti, è il più anziano inquilino della storia della Casa Bianca. Contestualmente, mentre scende la fiducia, sale la disapprovazione: ad oggi la quota di americani che non si riconoscono nell’operato del proprio presidente ha raggiunto il 45%. Solo un 5%, poi, dichiara di non avere un’opinione.

Il paragone impietoso con Obama e Trump

Con questo dato Biden si piazza peggio sia di Obama, che nello stesso periodo aveva il 55% dei consensi, sia di Trump, che era al 52%. Un dato confermato anche dall’ultimo rapporto Rasmussen pubblicato in queste ore. Gallup ricorda come Biden, dopo le aspettative suscitate all’inizio, si trovi ora a fare i conti con una realtà fatta di lotta al coronavirus in stallo, campagna vaccinale che va a rilento, ripresa economica che per i cittadini si scontra con l’aumento dei prezzi di gas e altri beni.

Lo smacco finale: la debacle tra dem e indipendenti

Gallup rivela, inoltre, come il gradimento di Biden sia fortemente condizionato dagli schieramenti di appartenenza. Fra i Democratici, infatti, il presidente Usa è al 90%, fra gli Indipendenti al 48%, fra i Repubblicani all’11%. Eppure il dato è molto più complesso di come potrebbe apparire. Il gradimento di Biden fra i dem, infatti, a gennaio era al 98%, dunque ha subito un calo dell’8%; fra gli Indipendenti sei mesi fa era al 61%, dunque il calo è stato di ben 13 punti; fra i Repubblicani, infine, a gennaio era all’11%, mentre oggi è al 12%, dunque sale, sebbene solo di un punto.