Eurovision in Italia, fra le 17 città candidate c’è pure Bertinoro di Romagna. Ed è subito tendenza

È stata resa pubblica la lista delle città che si sono candidate per ospitare l’Eurovision song contest 2022, che si terrà in Italia dopo la vittoria dei Maneskin all’ultima edizione. In 17 hanno risposto al bando, ampiamente pubblicizzato anche sui canali Rai. Ci sono le grandi città, a partire da Roma; c’è una città gioiello come Matera, conosciuta in tutto il mondo; c’è la patria della canzone italiana, Sanremo, da dove per altro è partita la rincorsa europea dei Maneskin. Un po’ a sorpresa, però, ci sono un paio di piccoli centri come Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, e Bertinoro di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena. E subito è stata tendenza su Twitter.

Quali sono le 17 città candidate per l’Eurovision

«Tutte le città che hanno presentato la candidatura riceveranno un documento più dettagliato con i requisiti necessari per partecipare all’Esc 2022 e la scelta sarà fatta dalla Rai, in coordinamento con European Broadcasting Union, entro la fine di agosto», hanno chiarito i promotori del bando. A presentare la manifestazione d’interesse sono state, tra i capoluoghi di Regione, Bologna, Genova, Firenze, Milano, Roma, Torino, Trieste. Tra i capoluoghi di provincia figurano Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo. Candidati anche i Comuni di Acireale (Catania), Jesolo (Venezia), Sanremo (Imperia) Palazzolo Acreide (Siracusa) e Bertinoro di Romagna (Forlì – Cesena).

Tutti pazzi per Bertinoro di Romagna

Bertinoro di Romagna in particolare, seguito da Palazzolo Acreide, ha suscitato una certa curiosità, tanto da entrare subito in tendenza su Twitter, complice l’account Trash italiano, che ha rilanciato la notizia. «Vogliamo parlare di Bertinoro di Romagna?», chiede un utente. «Da grande voglio avere l’autostima di Palazzolo Acreide», risponde un altro. «Ma anche di Bertinoro di Romagna», replica qualcuno. «Bertinoro di Romagna: io ci credo», ironizza ancora un altro account. E mentre già impazzano anche i meme, c’è chi dice «non so dove sia Bertinoro di Romagna, ma ora voglio che l’Eurovision si faccia lì». In effetti, sono in molti a non sapere dove sia questa cittadina di nemmeno 11mila abitanti. O, meglio, erano in molti a non sapere dove fosse. Oggi lo sa qualcuno in più, che magari avrà anche visto dalle foto su Google che può vantare un borgo bellissimo. E forse ha ragione quell’utente che ha cinguettato: «Bertinoro di Romagna e Palazzolo Acreide che se ne fregano della candidatura e vedono tutta la pubblicità che gli stanno dando».