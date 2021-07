Europei: Mattarella sarà a Wembley per la finale. Con gli azzurri come Pertini al Mundial dell’82

Cronaca, Senza categoria

08 lug 2021 di Stefania Campitelli

È ufficiale. Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere alla finale degli Europei a Wembley. Il Quirinale conferma la notizia trapelata ieri. Sarà il capo dello Stato a partecipare sugli spalti d’onore alla match di domenica 11 alle 21, nello stadio londinese. E non il premier Mario Draghi, come si era detto in un primo momento.

Mattarella sarà a fianco degli azzurri di Mancini così come fece Sandro Pertini per gli indimenticabili Mondiali di Spagna dell’82. Quando l’Italia conquistò il podio battendo la Germania. E ancora l’ex presidente Carlo Azeglio Ciampi per gli Europei in Francia nel 2000. E Giorgio Napolitano, appena eletto, per i Mondiali del 2006 in Germania.

La partita a carte sull’aereo di Pertini con Bearzot